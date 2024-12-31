國際扶輪捐贈166萬元及教具　支持新北偏鄉小學STEAM課程

▲國際扶輪3482地區2024～25年度STEAM科技教育成果發表會。

圖、文／國際扶輪3482地區STEAM委員會提供

國際扶輪3482地區2024-25年度全球獎助金STEAM （GG2570324）計畫，113年12月27日於新莊凱悅嘉軒酒店辦理113學年度上學期成果發表會，包括義方、澳底、菁桐、貢寮、金山、大鵬、野柳及三和國小共8所新北市偏鄉小學174位師生參與活動，各校皆設立攤位，除展示外，還讓與會80位來賓參與體驗和互動遊戲。

國際扶輪3482地區總監陳正玲表示，今年是支持新北偏鄉STEAM課程第六年，科技幾乎已經成為孩子的基礎教育，這是一個跨國際、跨地區的服務。

「STEAM科技教育全球獎助金計畫」協助新北市偏鄉學校，透過跨領域動手的課程，結合科學、科技、工程、數學、美感、藝術課程，讓學生體驗在玩樂中學習，養成學生終身學習的態度，藉由寫程式、設計陀螺、自走車、作曲等課程，激發孩子的無限潛能。

國際扶輪3482地區STEAM委員會，發揮了科技基礎教育的影響力，每年挹助100萬台幣以上，提供專業師資、師資培訓及教材課程。六年來，累積投入超過700萬台幣，提供18所偏鄉小學約700位師生參與計劃。國際扶輪秉持深耕科技教育，輪轉偏鄉永續動力的信念， 將持續為偏鄉教育盡一份力量。