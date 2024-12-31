殺人焚屍驚見「令旗+金紙」！民俗傳家：想防冤魂報復反助警破案

▲基隆市信義區傳出有男子遭殺害棄屍，車上還有令旗和金紙。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

基隆市信義區傳出棄屍案，有男子因債務糾紛遭殺害藏在冰櫃，連人帶櫃丟在郊區，員警獲報後成立專案小組，循線調查整起事件。詭異的是，小貨車出現詭異的令旗和金紙，民俗專家分析是兇手放的，但反倒會幫助警方破案。

新北市金山警分局、基隆市警三分局近日接獲線報，得知有男子遭擄走，可能已被殺害，分別報請基隆地檢署指揮偵辦。警方今晨在基隆市信義區培德路、崇法街和深澳坑路口，發現可疑的藍色小貨車，上前查看後，在小貨車上的冷凍櫃內發現被害人遺體。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，警方還在貨車發現疑似道教的令旗與金紙，看來十分詭異。鑑識人員採證後，將遺體搬出並相驗，並將擇日進行解剖，目前檢警積極偵辦中。由於案情尚未明朗，且涉及偵查不公開，地檢署表示不方便對外透露太多。

外傳死者因積欠賭債遭殺害棄屍，警方已鎖定3名嫌犯查緝。據《三立新聞》報導，針對車上有令旗和金紙，民俗專家廖大乙解釋，為非作歹的人都想藉由令旗（天兵天將用）或主歲旗（特定神明旗幟）來防止冤魂找上門報復，該面令旗若有開光過就有靈動力，反而能助警方快速破案，這也告誡民眾善惡到頭終有報，奉勸要多結善緣、多積陰德。

◎民俗說法，僅供參考。

延伸閱讀

▸ 濟州航空罹難者離家前脫口「再吵就不回來」一語成讖 77歲老父淚吐：想再見她一面

▸ 南韓空難女兒女婿都喪命！父親心碎曝對話 暱稱「公主」令人鼻酸

▸ 原始連結