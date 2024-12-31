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38G正妹的「愛愛服務」　誘騙宅男買3萬點數

女網友阿珍用露38G傲人雙峰的美照勾引鄭姓男子。（警方提供）

▲女網友阿珍用露38G傲人雙峰的美照勾引鄭姓男子。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台南市一名鄭姓男子，透過LINE結識一名自稱開「個人按摩工作室」的援交妹「阿珍」，對方秀出38G的雄偉雙峰，並表示會提供各種「愛愛服務」，雙方約好性交易，但阿珍臨時藉口警方查緝，要求鄭男先購買三萬元的遊戲點數作為擔保，這是典型的「性交詐欺」老哏，但鄭男被阿珍那對豪乳沖昏了頭，跑到超商買點數，幸好員警察覺有異，報警即時阻詐。

鄭男29日晚間跑到台南市康樂街某超商，欲購買三萬元遊戲點數，很少人一次買這麼多錢的點數，超商店員問他，得知是要作為援交的「保證」，知道鄭男遭詐團騙錢，立刻通知轄區二分局海安派出所前來阻詐。

巡佐侯宏霖、警員陳冠霖、楊信霆等人到場時，向鄭男詢問，為何一次購買如此高金額的遊戲點數？他透露，日前透過LINE，認識一名開「個人工作室」的援交妹「阿珍」，兩人互加好友，對方自稱是台灣妹，可以提供按摩，甚至更進一步的「援交」服務；對方傳給他看自己36G的豪乳，讓鄭男心癢癢的，於是約阿珍進行性交易。

女網友阿珍用露38G傲人雙峰的美照勾引鄭姓男子。（警方提供）

▲女網友阿珍用露38G傲人雙峰的美照勾引鄭姓男子。

詐團佯裝爆乳妹，傳訊息表示經營工作室，提供乳交、舔蛋、前列腺按摩等性服務。（警方提供）

▲詐團佯裝爆乳妹，傳訊息表示經營工作室，提供乳交、舔蛋、前列腺按摩等性服務。

兩人相約在康樂街超商前見面，但到了約定時間，對方卻未現身，且傳LINE表示，按摩色情援交有風險，擔心警察查緝等老梗，要求鄭男先在超商買三萬元遊戲點數當作援交保證金，才能見面消費。

警方檢視鄭男LINE的對話，內容包括阿珍標榜自己是「本土正妹」，且每天都有消毒、每個月都會去做身體檢查，且她服務內容還包含前列腺按摩、乳交、拔龍筋、口爆、愛愛…等性服務，費用2小時3000元，保證舒服等語。

員警告訴鄭男，要求提供高額遊戲擔保，就是典型「色情援交詐欺」老哏，一旦被害人提供點數，對方就會「已讀不回」；一開始鄭男不相信，但警方舉出不少辦過的案例，鄭男終於放棄買點數。

警方強調，假援交詐騙都是藉由網路的方便性和隱匿性，利用冒充的帥哥美女大頭貼照片，誘使被害人掉入詐騙陷阱，呼籲民眾只要聽到「購買遊戲點數、繳交保證金」等關鍵字，就要提高警覺，有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查詢，多一分警覺、可少一分風險。


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