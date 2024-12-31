國民黨公布八炯「申請入黨」13秒影片　配樂《黃埔軍魂》拒2人入黨

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記者趙蔡州／綜合報導

網紅八炯30日突然貼出影片宣布，他跟「閩南狼」陳柏源一起到國民黨中央黨部申請入黨。對此，國民黨30日在臉書貼出2人申請入黨的13秒畫面，並以《黃埔軍魂》作為影片配樂，表示對於「舔共網紅」疑慮甚深，尤其相關人士曾承認收受「紅錢」，國民黨不能收取來入不明的舔共經費作為黨費。

八炯30日在Threads發布影片，內容是他跟「閩南狼」陳柏源一起到國民黨中央黨部申請入黨。他說，請大家不要再說他是民進黨員了，他之前沒有入過黨，人生第一次入黨獻給國民黨了「從今天開始我是藍營側翼，國民黨黨章第二條表明，反對共產主義，我們來帶你們反攻大陸中共！」

▲國民黨貼出八炯、閩南狼「申請入黨」13秒影片。（圖／翻攝自中國國民黨臉書）

對此，國民黨30日下午在臉書粉絲團「中國國民黨KMT」發文，針對閩南狼與八炯入黨進行回覆，表示，「國民黨是永遠的中華民國派，與此理念不同的人，不是我們的同志」、「基於中華民國憲法的立場，我們反共、反台獨的立場不會改變」。

國民黨說，對於曾經公然發表舔共及台獨言論的網紅申請加入，他們必須申明，如若其真追悔前過，真心認同中華民國，當然不失爲好事，「但考慮到執政黨不斷主張共黨在地協力者勢力猖獗，本黨對於舔共網紅疑慮甚深，在相關調查單位未有結論前，不能排除其滲透國會最大黨的負面用心」。

國民黨直言，「尤其相關人士曾慷慨激昂的承認自己收受『紅錢』，本黨不能收取來路不明的舔共經費收入作為黨費」、「於理於法，本黨均礙難受理相關人等入黨申請，若是相關人士想追求文化部補助，也可以考慮出門左轉，慢走不送」。

國民黨還在文章中貼出八炯、閩南狼在黨部填寫申請書的影片，並以軍歌《黃埔軍魂》作為影片配樂，更揶揄閩南狼「比福建艦，福建見那首爛歌好聽」。

▲國民黨臉書原文。（圖／翻攝自中國國民黨臉書）

國民黨發言人楊智伃30日也針對此事件回應，表示閩南狼與八炯入黨之情令人動容，不過國民黨入黨程序還是講求嚴謹，尤其對於舔共網紅滲透本黨還是相對擔憂，提防舔共網紅入侵更需要檢驗，畢竟相關人士才在媽祖廟前發誓不是台獨份子，大聲歌頌中共軍艦，現在說自己是台獨份子反攻大陸，這些被流量逼瘋的錯亂發言都讓人瞠目結舌。

楊智伃說，國民黨為求嚴謹還是要嚴格審核，尤其現在不能收取來入不明的舔共網紅經費作為黨費，但若是追求文化部補助也可以考慮出門左轉，慢走不送。