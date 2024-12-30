當AI遇上展覽！2025跨年新春必玩AI雙展　士林科教館登場

【廣編特輯】

圖、文／寬宏藝術提供

當AI遇上展覽？今年冬天最受矚目的AI雙展《AI繪動的畫特展》、《AI SPORT》運動體驗展，27日在士林科教館盛大開幕，將AI科技融入藝術展覽、運動體驗，前所未見的展覽體驗吸引大批人潮入場參觀！《AI繪動的畫特展》不同於傳統美術館，展覽強調動態畫作與互動性，展出超過20件科技與創意結合的作品，「請動手觸摸」每一幅畫作都可以和觀眾互動，大小朋友玩得相當開心！《AI SPORT》運動體驗展則是結合時下AI以及運動熱，透過最新科技結合多種極限運動，展內充滿各種極限運動設施，觀眾不分年齡都在場內玩得不亦樂乎！AI雙展展期從12/27 (五) 起至3/9(日)購票請洽寬宏售票系統（kham.com.tw）。

走進充滿驚喜的美術館《AI繪動的畫特展》，這裡沒有請勿觸摸的警示牌，而是鼓勵大家多用手觸摸，帶來超乎想像的無限可能！每幅AI生成的畫作都搭配了精心設計的互動機制，當你拿起手機撥打畫作旁的電話號碼，畫中正在閱讀的人物會放下書本，與你展開對話；你能成為指揮家帶領整個交響樂團演出，你也可以像雷神索爾般的震撼大地。這些畫作都可能因為你的出現而展現出意想不到的一面。這些由AI創造的藝術作品不再是單向的觀賞體驗，而是能夠即時回應並與觀眾互動的活力個體，創造出前所未有的沉浸式藝術體驗。最重要的展覽守則就是：「與畫作玩耍吧！」，絕對是一場處處充滿驚喜的藝術探險！

《AI SPORT運動體驗展》入場後觀眾將配戴專屬智能手環，展開一連串的運動競賽！展內以8大極限挑戰為核心項目，包含：《爆發 X 聳立之牆》、《肌力x輕艇》、《拉伸 X 攀岩》、《變臉x足球》、《騎技 X 賽馬》、《投擲 X 棒球》、《速度x田徑》、《節奏 X 跳繩》…等，參觀者將在各大主題區域中體驗到多項極限運動，並用科技技術打造屬於自己的專屬競技體驗！另外展內更有InBody身體組成分析儀，觀眾可以自由測量，透過它的分析，可以將擁有關於自己身體的各項精細數據！「AI SPORT」不僅是是運動愛好者不可錯過的極限挑戰，也會成為入場的家庭和朋友創造歡樂回憶的最佳場所！今年冬天一起加入這場全民性的極限運動挑戰賽吧！