濟州航空179死「多個家族出遊」遇死劫！三代9人全亡　最小乘客僅3歲

<br>

記者趙蔡州／綜合報導

南韓濟州航空7C2216航班29日發生重大空難，導致179名乘客死亡、僅2名空服員倖存。根據韓媒曝光的消息，墜毀飛機上的乘客大多是趁著年底出國旅遊的家庭或同事，不料遇上死劫，除了有家族三代罹難9人外，年齡最小的死者僅3歲。

根據《韓聯社》報導，這次空難的罹難者多是務安國際機場全羅南道或附近光州市、木浦市的居民，當地許多家庭趁著年底出國旅遊，不料回國時卻遇上死劫，災難發生後讓當地瞬間籠罩在悲傷的氣氛中。

▲這次空難的罹難者多是務安國際機場所在地全羅南道附近的居民。（圖／路透）

報導指出，有一名居住在全羅南道靈光郡的A先生被發現他跟子女、孫子女共9人都登上了這一架死亡航班，9人一起乘坐飛機從泰國曼谷回南韓，準備回國後要舉辦慶生派對，不料三代人全部罹難。

媒體在務安國際機場還訪問到了一名60多歲罹難者家屬，他表示，他的女兒、哥哥、嫂子、哥哥跟嫂子的女兒共5人都在飛機上，一家五口開心地到泰國旅遊，沒想到回來時卻剩下冰冷的遺體，讓他在機場崩潰爆哭。

還有8名居住在光州市和順郡、潭陽郡的公務員，他們其中5人已經退休，3人即將退休，8人互相認識且情誼深厚，因此趁著年底相約出國旅行，不料搭上了這架死亡班機。

南韓政府統計，7C2216航班當時承載了175名乘客，分別是82男93女，大多數遇難者為40歲以上，40歲至50歲有32人、50歲至60歲有40人、60歲至70歲有39人、70歲以上有24人，未成年者有14名，最年幼者僅3歲。