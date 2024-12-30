　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

濟州航空179死「多個家族出遊」遇死劫！三代9人全亡　最小乘客僅3歲

記者趙蔡州／綜合報導

南韓濟州航空7C2216航班29日發生重大空難，導致179名乘客死亡、僅2名空服員倖存。根據韓媒曝光的消息，墜毀飛機上的乘客大多是趁著年底出國旅遊的家庭或同事，不料遇上死劫，除了有家族三代罹難9人外，年齡最小的死者僅3歲。

根據《韓聯社》報導，這次空難的罹難者多是務安國際機場全羅南道或附近光州市、木浦市的居民，當地許多家庭趁著年底出國旅遊，不料回國時卻遇上死劫，災難發生後讓當地瞬間籠罩在悲傷的氣氛中。

▲▼濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

▲▼濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

▲這次空難的罹難者多是務安國際機場所在地全羅南道附近的居民。（圖／路透）

報導指出，有一名居住在全羅南道靈光郡的A先生被發現他跟子女、孫子女共9人都登上了這一架死亡航班，9人一起乘坐飛機從泰國曼谷回南韓，準備回國後要舉辦慶生派對，不料三代人全部罹難。

媒體在務安國際機場還訪問到了一名60多歲罹難者家屬，他表示，他的女兒、哥哥、嫂子、哥哥跟嫂子的女兒共5人都在飛機上，一家五口開心地到泰國旅遊，沒想到回來時卻剩下冰冷的遺體，讓他在機場崩潰爆哭。

還有8名居住在光州市和順郡、潭陽郡的公務員，他們其中5人已經退休，3人即將退休，8人互相認識且情誼深厚，因此趁著年底相約出國旅行，不料搭上了這架死亡班機。

南韓政府統計，7C2216航班當時承載了175名乘客，分別是82男93女，大多數遇難者為40歲以上，40歲至50歲有32人、50歲至60歲有40人、60歲至70歲有39人、70歲以上有24人，未成年者有14名，最年幼者僅3歲。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
柯文哲交保！喊辭黨主席要黃國昌幫忙　民眾黨回應
柯文哲再次交保　北檢回應了
濟州航空179死空難「88人已確認身分」
濟州航空空難179死　「黑盒子受損」解讀工作恐要6個月

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

1997年大韓航空墜毀關島最慘重　南韓歷來重大空難一次看

濟州航空179死「多個家族出遊」遇死劫！三代9人全亡　最小乘客僅3歲

單親媽抗癌康復！歡慶旅遊搭「死亡班機」獨留小兄妹　最後訊息曝

南韓客機「爆炸解體」剩機尾15公尺　地獄場景讓目擊旅客發抖爆哭

「女兒說要來看我！」22歲泰國女大生飛韓遇空難殞命　媽接機崩潰

快訊／阿拉伯聯合大公國爆墜機意外！飛行員、副駕駛雙亡

濟州航空空難「官網變黑白」！承諾將全力善後

濟州航空179死空難「88人已確認身分」！當局聯繫家屬比對DNA

濟州航空空難179死　「黑盒子受損」解讀工作恐要6個月

北海道高速公路重大車禍　隧道7處「18車連環撞」5人送醫

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

羅PD去台南「路邊遇靈車」　喊：是派對車？..得知真相秒變臉XD

#濟州航空 客機墜毀！爆炸起火瞬間曝光

恐怖烈焰沖天！ 高雄資收場突陷火海 警消搶救中

自小客車撞倒2機車 沒留聯絡方式扶起就走人！

郭富城重現Para Para手勢舞神曲超經典！

1997年大韓航空墜毀關島最慘重　南韓歷來重大空難一次看

濟州航空179死「多個家族出遊」遇死劫！三代9人全亡　最小乘客僅3歲

單親媽抗癌康復！歡慶旅遊搭「死亡班機」獨留小兄妹　最後訊息曝

南韓客機「爆炸解體」剩機尾15公尺　地獄場景讓目擊旅客發抖爆哭

「女兒說要來看我！」22歲泰國女大生飛韓遇空難殞命　媽接機崩潰

快訊／阿拉伯聯合大公國爆墜機意外！飛行員、副駕駛雙亡

濟州航空空難「官網變黑白」！承諾將全力善後

濟州航空179死空難「88人已確認身分」！當局聯繫家屬比對DNA

濟州航空空難179死　「黑盒子受損」解讀工作恐要6個月

北海道高速公路重大車禍　隧道7處「18車連環撞」5人送醫

1997年大韓航空墜毀關島最慘重　南韓歷來重大空難一次看

快訊／凌晨搖好大！嘉義梅山規模5.1地震　6縣市發國家級警報

快訊／3:51嘉義梅山規模5.1「極淺層地震」　最大震度4級

濟州航空179死「多個家族出遊」遇死劫！三代9人全亡　最小乘客僅3歲

濟州航空失事！醫曝37年前「父親遇南非空難」　提3建議助走出陰霾

柯文哲7千萬交保！館長「氣到哭」直播頻擦淚　喊願幫忙出1千萬

單親媽抗癌康復！歡慶旅遊搭「死亡班機」獨留小兄妹　最後訊息曝

交保金加倍！北院認柯文哲4被告「無羈押必要」　理由出爐

南韓客機「爆炸解體」剩機尾15公尺　地獄場景讓目擊旅客發抖爆哭

柯文哲7000萬＋電子腳鐐交保　張啓楷提陳啓昱、鄭文燦：北檢雙標

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

國際熱門新聞

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

倖存者還原生死瞬間：鳥撞飛機下秒引擎爆炸

乘客沾血行李散滿地　現場設臨時停屍間

韓空難174死　家屬淚崩癱坐在地

濟州航空空難　增至179死

濟州航空179死空難　88人已確認身分

泰國女大生遇空難殞命　媽接機崩潰：她說要來看我

南韓客機爆炸　目擊旅客發抖爆哭

南韓網咖「瓦斯氣爆」　整層樓陷火海

即／乘客全罹難！消防：救援轉為「遺體搜索」

現場都是屍體！南韓6年623起「鳥擊」航空事故

墜毀客機黑盒子受損　解讀工作恐要6個月

鳥擊釀濟州航空179死悲劇？專家揭不尋常之處

韓乘客「我該講遺言嗎」下秒失聯

更多熱門

相關新聞

泰國女大生遇空難殞命　媽接機崩潰：她說要來看我

泰國女大生遇空難殞命　媽接機崩潰：她說要來看我

南韓濟州航空29日在務安機場降落時爆炸起火，機上181人僅2人生還，179人確定罹難，包含兩名泰國籍乘客。其中，22歲的泰國籍女性罹難者Chaue Sirithon原本計劃前往韓國探望媽媽，不料卻發生悲劇，讓在機場等候女兒的媽媽一得知噩耗，悲慟不已。

濟州航空空難179死　官網變黑白

濟州航空空難179死　官網變黑白

濟州航空179死空難　88人已確認身分

濟州航空179死空難　88人已確認身分

鳥擊釀濟州航空179死悲劇？專家揭不尋常之處

鳥擊釀濟州航空179死悲劇？專家揭不尋常之處

空難177死！南韓宣布進入國家哀悼期

空難177死！南韓宣布進入國家哀悼期

關鍵字：

南韓濟州

讀者迴響

熱門新聞

阿拉伯聯合大公國爆墜機！飛行員、副駕駛雙亡

柯文哲再次交保　北檢回應了

快訊／北院裁定結果　柯文哲7000萬交保

沈慶京籌到錢了！「金主朋友」借6000萬元

北院裁定柯文哲7千萬交保！已通知台銀配合

柯文哲喊辭黨主席　民眾黨發聲明

快訊／3:51嘉義規模5.1地震　最大震度4級

《魷魚2》「姜河那388號」遭挖隱藏恐怖訊息　韓網分析：他是內鬼

一票人搭機心慌！他曝全球最安全「台灣1家航空」入榜

倖存者還原生死瞬間：鳥撞飛機下秒引擎爆炸

趙露思證實罹失語症！「傳訊回3字」惹淚崩

即／柯文哲4人確定留宿候審室！北院30日8:30才能辦保

起亞虎宣傳部經理一家奪冠出國旅遊

柯文哲用橘子辦的手機化名「羅廷瑋」　傳訊給律師

乘客沾血行李散滿地　現場設臨時停屍間

更多

最夯影音

更多

愛雅婚禮和老公跳〈APT.〉　低胸洋裝險下滑超級辣！

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

濟州航空墜毀務安機場僅2人獲救　韓消防：推測其餘179人全數罹難

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面