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大陸 大陸焦點 特派現場

深圳、廣州等加速佈局「天空之城」　低空經濟2025貢獻值將破13兆

▲▼無人機。（示意圖／CFP）

▲大陸多個城市加速佈局「天空之城」。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸深圳、廣州、合肥等多個城市加速佈局「天空之城」，搶抓低空經濟產業發展。據估計，到2025年低空經濟對大陸國民經濟的綜合貢獻值將達3兆至5兆元（人民幣，下同，約新台幣13兆至21兆）。

據《羊城晚報》報導，在大陸，「低空」通常指與正下方地平面垂直距離在1000公尺以內的空域，根據不同地區特點和實際需要可延伸至3000公尺；「低空經濟」也就是以這部分空域為依託的經濟活動，以無人機、無人駕駛航空器、飛行汽車等為牽引，涉及空中通勤、空中物流、空中旅遊、空中管理等眾多行業。

大陸多地聚焦「低空經濟」，作為「無人機之都」的深圳，在2023年年初首次將「低空經濟」寫入政府工作報告；《深圳市支持低空經濟高質量發展的若干措施》去年12月正式推出，圍繞引培低空經濟鏈上企業、鼓勵技術創新、擴大低空飛行應用場景、完善產業配套環境四個方面提出20項具體支持措施。

安徽合肥去年年底正式發布《合肥市低空經濟發展行動計劃(2023-2025年)》，聚焦「空間保障、產業集聚、場景示範、設施建設」四大領域，計劃在2024年基本建成駱崗低空融合飛行試驗片區，2025年基本建成具有國際影響力的「低空之城」。

此外，廣州開發區、廣州市黃埔區在去年第四季度發布《廣州開發區(黃埔區)促進低空經濟高質量發展的若干措施》，對符合條件的低空產業項目獎補最高達3000萬元，還圍繞基礎設施扶持、低空飛行服務保障、核心技術產業化扶持等方面提出一系列惠企舉措。

低空經濟潛力如何？粵港澳大灣區數字經濟研究院近期發布的白皮書指出，低空經濟上下游鏈條長、服務領域廣、帶動作用強，將撬動低空製造、低空飛行、低空保障和綜合服務領域高速增長，預計到2025年，低空經濟對大陸國民經濟的綜合貢獻值將達3兆至5兆元。

粵港澳大灣區數字經濟研究院低空經濟分院執行院長李世鵬稱，低空經濟是「新質生產力」的代表，具有無限潛力。

李世鵬闡述道，從產業角度看，低空經濟是一條具有高度延展性的全新產業鏈；從需求角度看，能夠以新的消費需求創設助推消費升級；從投資角度看，低空基礎設施建設將帶動有效投資；從標準角度看，有利於大陸率先在低空經濟領域創設新的標準和規則。

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