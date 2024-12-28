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快訊／國3通霄砂石車追撞！貨櫃車翻落邊坡1傷　4吊車出動塞爆

▲▼ 國3通霄段砂石車、貨櫃車追撞。（圖／翻攝自高速公路1968）

▲貨櫃車翻落山坡，現場出動至少4輛吊車協助。（圖／翻攝自高速公路1968）

記者楊永盛、黃資真／苗栗報導

國道3號北向142公里通霄路段今(28日)下午1時11分發生一起車禍！邱姓男子(41歲)駕駛砂石車行經該路段時，因分心不慎追撞前方李姓男子(53歲)駕駛的貨櫃車，導致整輛貨櫃車摔落山坡，警消獲報到場進行拖吊中，目前僅剩外線通行，回堵3公里，請用路人小心行駛，另有1名乘客因胸悶，送醫救治中。

初步了解，現場為砂石車、貨櫃車追撞，貨櫃車翻覆外側邊坡，警消找來至少4輛吊車支援，將貨櫃吊起，另外砂石車上一名33歲張姓女乘客因胸悶送醫。

因現場事故占用外車道及外側邊坡，僅剩內線通行，且已回堵3公里，請用路人提前下通霄交流道，改駛台1線轉國3後龍交流道或台61線轉國3竹南交流道續行往北。

▲▼ 國3通霄段砂石車、貨櫃車追撞。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲砂石車「折甘蔗」，車內女乘客受傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

初步調查雙方駕駛酒測值為0，警方呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

▲▼ 國3通霄段砂石車、貨櫃車追撞。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

▲貨櫃車翻落山破，現場出動至少4輛吊車協助。（圖／翻攝自高速公路1968）

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