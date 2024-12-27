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北市高級按摩館出事！「啪一聲」後師傅喊忍耐　女客肋骨竟斷了

▲王姓男子於2020年4月間到桃園市某按摩店消費，不滿按摩女服務不佳欲退費，雙方起爭執，王男伸手抓了按摩女右胸一把，事後挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲北市士林區一家六星級按摩會館將女客人按摩到骨折，按摩師遭求償30萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區一家「六星級」按摩會館，一名王姓按摩師在替李姓女客人進行全身指壓按摩時，疑因施力不當，導致李女左側第11根肋骨疑似骨折，左後胸廓多處疼痛與腫脹。李女認為，王師傅的手法失當導致其受傷，因而提告求償33萬元。士林地院審酌雙方經濟狀況及傷勢，認定王需賠醫療費420元與精神慰撫金5萬元，共計5萬420元。

李女表示，2022年2月13日晚間，她至該會館進行全身指壓按摩，過程中左側開始出現疼痛與腫脹，但她當下未多加在意。然而，按摩結束後，疼痛並未消退，經過數日反而有加重趨勢。直到案發第8天，她前往診所就醫，檢查發現左側第11根肋骨疑似骨折，左後胸廓多處肋緣疼痛腫脹，傷勢與按摩部位一致。

對此，王師傅表示，李女按摩結束後仍正常活動，甚至與朋友談笑風生，並未表現出疼痛異常。他解釋，按摩過程中曾發現李女背部有筋膜沾黏，因此提醒她忍耐，並以雙手疊壓在其左側肋骨部位，壓按時曾聽到「啪」的一聲，他稱此為筋膜沾黏分離的聲音，並告知李女疼痛持續時間因體質不同會有所差異，還建議李女一週內避免喝茶與咖啡。

然而，李女在數日後疼痛加劇並出現呼吸刺痛，最終選擇就醫。針對受傷情形，王師傅認為，肋骨疑似骨折無法完全確認，且李女事發多日後才就醫，是否另有其他原因導致傷勢仍有待釐清。

法官調查後認定，李女傷勢與按摩部位相符，且王師傅在對話中承認使用「筋膜沾黏分解」手法，並向李女致歉，顯示按摩過程可能施力不當導致傷害。

法院審衡諸被告侵權行為手段、方式及所造成傷害及其程度等，認原告請求非財產上損害即精神慰撫金以5萬元為妥適，另外加上醫療費420元，合計須賠償5萬420元。全案可上訴。

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