　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲為連任拉攏沈慶京　不顧蔡壁如提醒「沈是壞人」

▲蔡壁如。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

京華城案起訴書記載柯文哲與沈慶京往來變化，柯競選連任巿長，破除反商形象積極拉攏沈等企業人士並建立往來管道，不顧親信蔡壁如提醒沈是個壞人，仍向副巿長彭振聲明示支持沈的訴求。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，認定柯文哲圖利財團百億、收賄新台幣1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，今天依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯求刑合計28年6月。

京華城案部分，北檢起訴書指出，柯文哲於首任巿長民國103年至107年間，因威京集團不斷向北巿府、巿議員及監察院陳情，柯文哲對威京集團主席沈慶京就京華城土地容積率的企求，了然於心。

民國106年5月間，柯文哲在晨會裁示「京華城基準容積，請都發局研析後，作成行政處分並正式上網公告及函覆京華城 」並於議會回覆議員應曉薇質詢時，承諾將要求時任都發局局長林洲民，直接以行政處分決定京華城公司本案土地之基礎容積率，並表達簽了不同的容積率就會有問題，原因是容積率牽涉到很多金錢等語。

不過，沈慶京指派前鼎越董事長朱亞虎居中聯繫柯文哲市長室顧問蔡壁如，請託下令讓林洲民同意與沈慶京商談。林洲民於會面時，當場向沈慶京表示，訴求於法不合，拒絕沈慶京要求以行政處分永久享有120284.39 平方公尺樓地板面積的訴求。

檢方指出，柯文哲知道本案土地不符合都更條件，更知悉沈慶京所提永久享有120284.39平方公尺樓地板面積的訴求，因該保障已經建成為京華城購物中心，無法再次適用，也清楚沈慶京就本案土地所圖利益龐大。

但是，柯文哲於107年5月間拿著沈慶京陳情書，要求時任副巿長林欽榮（都委會主委）進行適法性研究；林欽榮回覆京華城已循行政救濟管道辦理，建議依訴願或行政訴訟結果辦理。柯文哲已知本案土地已依法回歸容積率管制，且京華城公司正與北巿府行政訴訟中，事涉利益龐大。

起訴書指出，沈慶京考量京華城購物中心營運每況愈下，自行於109年年初拆，因購物中心僅屬屋齡19年建物，明顯未達都更年限也未經都更程序，明顯不符合都更條例的要件與程序。

檢方指出，柯文哲於競選連任市長期間，經親信友人建議破除反商形象，柯文哲因此積極與財團互動並尋求支持，在積極拉攏沈慶京部分，於107年11月間在市長室，與沈慶京親自碰面，並在隔月於台北上海城市論壇時，安排沈慶京等企業人士列席主桌，並建構往來管道。

檢方起訴書指出，柯文哲於107年競選巿長獲得連任後，雖經蔡壁如提醒「沈慶京是個壞人」，但是柯文哲與沈慶京謀議既定。

起訴書指出，柯文哲為厚植政治資源而密訪沈慶京，例如柯文哲與親信李文宗2人於北市府辦理「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」第一次公開招標當晚，一同前往威京集團總部3樓，與沈慶京共進便餐約2小時50分。

後來民眾黨成立，柯文哲再度前往威京集團總部密訪沈慶京；109年2月間，柯文哲指示李文宗進行募集20億元基金的屯田計畫等，足以證明柯文哲這時已為培植政治實力及募集資金，積極排除反商形象並致力謀求財源。

檢方指出，柯文哲明知本案土地法定容積率為560%，且京華城公司就北市府107年都市計畫刪除120284.39平方公尺樓地板面積，與北市府刻正進行行政訴訟，卻因有意拉攏沈慶京以牟利，先於109年2月18日前某日，命負責督導都發局業務並兼任都委會主委的副市長彭振聲到市長辦公室內。

柯文哲親自向彭振聲表達，京華城公司120284.39平方公尺樓地板面積，應不限於使用1次等語，表達已悖離北市府依107年都市計畫認定的立場，並且明示彭振聲，他支持沈慶京訴求的意向，彭振聲於此時獲悉柯文哲有意協助京華城公司的企圖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
搶先爆料「1500」USB！　三立女記者：公道該還給我了
館長看完起訴書！呱吉「我覺得好屌」這麼能讀書：我的寫手還在讀
柯文哲涉貪遭求刑28年半　朱立倫盼司法不要有政治考量
蔡壁如請辭快閃市政顧問　中市府今發布辭職令
快訊／北院預計晚間6點半召開接押庭
檢認柯文哲收賄1710萬　起訴書竟寫某時某地
小草北檢外排出「6大字」！　筆劃太多變這樣
主播盧秀芳拋震撼彈　「接下中視董事長」
快訊／民眾黨發動了　「北檢前集結」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

京華城、政治獻金　2案11個人「量刑一次看」！柯文哲遭求刑28年半

快訊／柯文哲遭押113天今起訴！　北院預計晚間6點半召開接押庭

台中2大車接力勾斷號誌桿　騎士等紅燈險遭砸！驚險影片曝光

小草北檢外挺柯！竹蜻蜓排字喊：沒證據就放人　筆劃太多變這樣

2025農漁會選舉　士檢號召警調廉聯手嚴防不法勢力入侵

檢控柯文哲收賄1710萬！起訴書竟寫某時某地+不詳時地交許芷瑜

柯文哲為連任拉攏沈慶京　不顧蔡壁如提醒「沈是壞人」

柯文哲硬碟內的秘密！從自詡雍正到逐年大頭照　自戀程度驚人

又見愛情詐騙！台東男要匯5萬美元　郵局報警攔阻

台東烏石鼻釣客遭浪襲落海　海巡急衝現場...35分鐘後救起

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

【是尿布吧XD】繼父買超大衛生棉 女兒笑歪

超商取件號碼不對領不到　男子怒喊提告！正義哥看不下去嗆：別浪費社會資源

楊祐寧「一年沒工作」專心當家庭主夫！　心疼老婆「掉一塊肉」:生孩子付出很多

京華城、政治獻金　2案11個人「量刑一次看」！柯文哲遭求刑28年半

快訊／柯文哲遭押113天今起訴！　北院預計晚間6點半召開接押庭

台中2大車接力勾斷號誌桿　騎士等紅燈險遭砸！驚險影片曝光

小草北檢外挺柯！竹蜻蜓排字喊：沒證據就放人　筆劃太多變這樣

2025農漁會選舉　士檢號召警調廉聯手嚴防不法勢力入侵

檢控柯文哲收賄1710萬！起訴書竟寫某時某地+不詳時地交許芷瑜

柯文哲為連任拉攏沈慶京　不顧蔡壁如提醒「沈是壞人」

柯文哲硬碟內的秘密！從自詡雍正到逐年大頭照　自戀程度驚人

又見愛情詐騙！台東男要匯5萬美元　郵局報警攔阻

台東烏石鼻釣客遭浪襲落海　海巡急衝現場...35分鐘後救起

預告嚴審兩岸宗教交流　陸委會：逮捕台灣一貫道道親是最大阻礙

貨輪「阿諾」擱淺超過4個月　航港局今移除：裁罰船東並追償

行政院2025年17項新制一次看　最低薪資調漲、軍公教調薪3％

侯怡君雨天遭小三「推下山坡撞樹」昏迷　一人分飾兩角網給好評！

韓網票選「2024韓國最美女演員」　宋慧喬只排第3、蔡秀彬爆紅拿下冠軍

謝平安家年華登場！席開305桌破萬人湧進永靖作客「呷平安」

謝盈萱聖誕節在家「上吐下瀉」疑食物中毒　曝跨年計畫一個人過！

AV女優生下「繼兄的孩子」！曝戀情挨轟噁心　不畏酸民曬全家福

LIVE／北院18：30開接押庭　民眾黨場外集結「公開審理、釋放柯P」

日本放寬中國公民入境簽證條件　新設「10年觀光簽」！招攬富人訪日

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

社會熱門新聞

快訊／北檢四大罪起訴柯文哲　求刑28年6月

即／新店捷運站驚傳砍人　女背部中刀送醫

柯文哲家裡就是金山！「最多3億現金」

柯文哲遭求刑28年半！　北檢「17大QA」一次看

即／唯一認罪朱亞虎、陳俊源獲緩起訴

柯文哲案！檢辯對決陣容一次看

柯文哲「4大罪」金流9371萬　北檢曝光吸金手法

即／審理柯文哲法官出爐　曾審im.B吸金案

嘉義6連霸前議員病逝　家人不願出面處理後事

即／台中女大學生4樓墜落送醫搶救中

辦公室搜出「柯文哲下令碎紙條」！　橘子秒訂機票當天飛

行動硬碟內容曝！柯文哲檔案寫：朕是雍正帝

應曉薇差點跑了　北檢辦倒柯文哲全紀錄

快訊／高雄高中生凌晨墜樓不治

更多熱門

相關新聞

快訊／民眾黨今晚發動「北檢前集結」

快訊／民眾黨今晚發動「北檢前集結」

民眾黨主席柯文哲京華城案與政治獻金案今（26）日偵查終結，台北地檢署依「4大罪」共求刑28年6月，稍早北檢已將卷宗送抵北院，將由承審法官閱卷後，再開接押庭審理是否續押，使「小草」聚集北檢外要求放人。民眾黨組織部26日傍晚透過臉書宣布，將於晚上6時集結北檢前方，並主張「公開審理，釋放柯P」。

館長看完起訴書！呱吉「我覺得好屌」

館長看完起訴書！呱吉「我覺得好屌」

游盈隆：如無意外「柯文哲今天傍晚重獲自由」

游盈隆：如無意外「柯文哲今天傍晚重獲自由」

使用折扣碼分潤5%！她拿7萬賺最多

使用折扣碼分潤5%！她拿7萬賺最多

柯稱小沈給過？黃：這是隔1年簡訊

柯稱小沈給過？黃：這是隔1年簡訊

關鍵字：

柯文哲蔡壁如沈慶京

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北檢四大罪起訴柯文哲　求刑28年6月

恐剩6℃！　入冬最強冷空氣要來了

資生堂千金曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵原因曝

「用Excel當證據」認定柯文哲收賄！PTT傻眼

即／新店捷運站驚傳砍人　女背部中刀送醫

快訊／10級強風要來了　明「全台有雨」最冷時間曝

國小妹看診「怪怪的」　醫一驗：結果出乎意料

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！態度最差6影星

看完起訴書　館長喊：很驕傲，我沒挺錯人

北一女畢業生勇揭「遭曾國城羞辱」　母心疼：後悔讓女兒上節目

遭台大生控訴「言語羞辱身材」

蹦闆曬「捐出50萬證明」證實統神：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡

日航客機「全員脫困」　重要因素曝光

即／柯文哲168頁起訴書全文來了

更多

最夯影音

更多

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面