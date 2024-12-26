市值1億！光寶科創辦人捐母校「100萬股」助學　年領400萬股息

▲光寶科創辦人宋恭源捐贈光寶科股票100萬股給母校，市長陳其邁頒贈感謝狀。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

光寶科技（2301）是台灣第一家上市電子公司，創辦人宋恭源為幫助高雄家鄉培育更多優秀人才，宋恭源昨(25日)回到母校高雄高工，宣布捐贈光寶科股票100萬股（市值約1億元），每年股息則可再領400萬元，未來校方能運用股息援助弱勢的學弟妹。

光寶科創辦人宋恭源在1961年自高雄高工電子科畢業，並獲選高雄高工90學年度傑出校友，1975年成立光寶電子，開臺灣LED產品自主研發產製之先河，1983年光寶電子股票掛牌上市，是台灣第一家上市的電子公司。另，宋恭源也長期支持教育、文化、藝術、慈善等社會公益，於1993年成立「社團法人光寶文教基金會」，以行動支持文教公益事業。

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宋恭源昨日回到雄工，宣布捐贈光寶科技股票100萬股（以昨日牌價計，市值約1億元）回饋母校，每年股息約400萬元，將用以設立永續性獎學金協助校務發展，幫助弱勢的學弟妹。

▲宋恭源(左一)捐贈光寶科技股票100萬股回饋母校，設立永續性獎學金協助校務發展。（圖／記者許宥孺翻攝）

市長陳其邁讚許宋董事長，不僅是雄工傑出校友，也引領臺灣高科技產業轉型。光寶在伺服器、網通產品都為全球頂尖企業，加碼擴大投資故鄉高雄，興建廠房與促進就業機會外，更持續回饋高雄。現在很多高科技產業到高雄投資，能夠跟產業無縫接軌，在實務界解決問題、輕易上手，從技職教育培養人才為關鍵，認為雄工是全國技職教育裡的頂尖的學校，是高雄之光。

宋恭源提到，光寶科技公司響應市府產業轉型政策，於高雄楠梓科技產業園區加碼投資200多億元，發展先進半導體與AI創新科技，為高雄多創造至少6000個高科技就業機會，嘉惠高雄在地青年。

▲雄工設立宋恭源校友獎學金，陳其邁勉勵同學們未來於高雄產業發展貢獻所長。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁除了感謝光寶科技投資高雄，也感謝創辦人慷慨捐贈個人持有股票回饋母校，本次捐贈依創辦人意願，設立宋恭源校友獎學金，設立永續性獎學金協助校務發展、培育人才。