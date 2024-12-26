桃園男誤信「穩賺不賠」要匯40萬　警提案例勸阻保住血汗錢

▲沈姓男子聽信詐團欲匯款40萬元投資，警方獲報前往勸阻。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名55歲沈姓男子加入股票投資群組，只要透過APP投入資金就有專人操盤賺錢，沈男前往銀行準備匯款40萬元時，被行員察覺其帳戶有多筆款項異常出入，且告知作投資使用，於是通報警方到場勸說，此為詐團慣用伎倆「假投資真詐騙」及時阻止沈男匯款。

▲▼員警舉案例說明詐團手法，終讓沈男放棄匯款。（圖／大園警分局提供）

大園分局大園派出所於25日15時許接獲轄內銀行通報，一名沈姓男子欲臨櫃匯款40萬元，但行員發現他近期有多筆款項異常出入，詢問他匯款用途，沈男表示是投資，行員懷疑可能是遭到詐騙，遂通報警方到場關心。

警員黃浩宸、姜彣勳獲報前往了解，經檢視沈男手機聊天紀錄，發現對方要求下載假投資交易軟體，以話術誆騙「專人投資、穩賺不賠」誘騙沈男儲金，隨後再以投資獲利小額出金的方式，讓沈男相信確實有賺到錢。員警隨後以實際案例向沈男勸說，詐騙集團以放長線釣大魚的方式，一步一步誘導被害人投入大筆資金，等到被害人拿不到錢的時候才發現受騙上當。沈男聽聞後才驚覺自己被詐立刻止匯款，並感謝員警及時提醒。

大園分局分局長王智民提醒，投資一定有風險，沒有穩賺不賠的生意，請民眾不要相信來路不明的投資管道，更不要輕易匯款，如接獲陌生人提及金錢相關訊息，幾乎都是詐騙陷阱，千萬不要受騙上當。