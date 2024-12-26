木可找負責人...柯文哲開出首要條件：要「禁得起特偵組盤問」！

▲柯文哲遭求刑28年半。

圖文／鏡週刊

「禁得起特偵組盤問是先決要件！」這句話成為起訴書中證明柯文哲違法犯意明確的鐵證，柯文哲2022年9月2日與帳房李文宗討論要找誰當木可公司負責人時，柯文哲開出「禁得起特偵組盤問是先決要件」條件，擺明了柯文哲成立木可公司就是要做壞事，2022年木可公司成立後，成為民眾黨的黨營事業，柯用以挪用政治獻金1,500萬元並侵占政治獻金逾4,198萬元，柯因此涉及背信及侵占公益款罪，刑責1年至7年。

本刊日前踢爆柯文哲2020年推動屯田計畫要募款20億元，原本由創黨之母蔡壁如在2020年參與成立「眾城」公司推行屯田計畫，從事創投等事業，並由孫正義擔任眾城公司負責人，2022年因為柯文哲認為孫有意引進外部資金，加上認為蔡壁如有意主導此公司，柯文哲親自向李文宗說：「壁如她想要自己管，她要用這切一塊自己的地盤，我同意，你只要宏觀調控就好，不必直接管理。」

由於蔡壁如及外部勢力介入眾城公司，柯文哲因此與李文宗改以成立控股公司等來推動屯田計畫，當時柯文哲與李文宗等黨內人士討論木可公司要由誰當負責人時，開出的條件之一就是「要禁得起特偵組的盤問」，柯還提到「現階段我手頭上只有橘子，但我還會繼續找其他人。」

當時柯文哲考量過的人選有陳佩琪的姊夫，2022年9月2日，李文宗用LINE訊息告訴柯文哲「報告，姊夫不想擔任，這樣我們得重新挑選人選」，隔天柯文哲回LINE訊息表示：「選誰？」「你妹妹？」「禁得起特偵組盤問是先決條件」，由於這擺明了開木可公司就是想做壞事，檢察官偵訊時請柯文哲對此說明，柯文哲回答：「這是開玩笑的，李文宗我認識超過50年，他是我高中同學。」

最後由李文宗的妹妹李文娟出任木可負責人，特偵組雖已於2017年1月1日，但台北地檢署偵辦後，李文宗兄妹因假帳與侵占政治獻金遭列被告，哥哥與柯文哲被收押禁見，妹妹重金交保，今全案起訴。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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