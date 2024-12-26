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敘利亞混亂擴大　14警遭效忠阿塞德部隊伏擊亡

▲▼ 敘利亞新政府安全部隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為敘利亞新政府安全部隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

敘利亞阿塞德政權12月垮台後混亂局勢擴大，過渡政府26日表示，14名敘利亞警察遭效忠於阿塞德的部隊伏擊身亡，還有另外10名員警受傷。新內政部長透過Telegram指出，誓言要打擊任何敢破壞敘利亞安全或危及公民性命之人。

路透、BBC等報導，這起襲擊事件發生在地中海塔爾圖斯港（Tartous）附近，據信安全隊部當時試圖逮捕一名前軍官，此人涉及在賽德納亞監獄（Saydnaya prison）中所扮演的角色，但遭到伏擊。另據敘利亞人權瞭望台組織（SOHR）的說法，有3名武裝分子命喪這起衝突，敘利亞安全部隊隨後增援。

在此之際，敘利亞其他地區也出現示威，當局實施夜間宵禁，這也顯示出阿塞德政權垮台之後前所未見的混亂局面。

敘利亞荷姆斯市（Homs）發生與示威抗議有關的騷亂之後，敘利亞警方在該市實施夜間宵禁。依據官媒，宵禁實施一個晚上，自當地下午6時至26日上午8時。

當地居民宣稱，示威是由少數派阿拉維教派（Alawite）和什葉派穆斯林宗教社群成員帶領，這些示威活動與近期針對阿拉維教派的施壓與暴力有關。長期以來，阿拉維教派被視為是效忠阿塞德的教派，但阿塞德12月8日遭遜尼派伊斯蘭反抗軍推翻。

此前，敘利亞反抗軍從東北部發動閃電攻勢，終結阿塞德家族50多年的統治，阿塞德與他的家人被迫逃往俄羅斯尋求庇護。

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