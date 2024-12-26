挖出柯文哲10年前「企求民進黨協助」　周玉蔻：不勝唏噓

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利、政治獻金侵占案，遭羈押113天，檢方今（26）日宣布偵結起訴。資深媒體人周玉蔻就在臉書發文，找出柯文哲曾上她的電台節目大聊政治觀的片段，感嘆直呼「不勝唏噓！」

▲眼見柯文哲遭起訴，周玉蔻不勝唏噓。（合成圖／ETtoday資料照）

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周玉蔻今日上午在臉書貼文，是她過去電台節目專訪柯文哲的截圖，包括2013年10月3日，兩人聊「企求民進黨協助，（柯文哲）宣稱與蘇貞昌主席3不」，影片標題則是「柯文哲從杏林轉向政壇」；2013年12月5日「尋求民進黨合作，柯宣稱寄生蟲選戰策略」，影片標題是「柯文哲誤入叢林的獅子」。

接著隔一年，2014年11月26日「台北市長2014年底投票前夕」；2014年12月1日「當選台北市長後第一個周一」，影片標題則是「柯文哲-台北超越藍綠」。

最後她提到，後來在2017年世大運期間，柯文哲宣稱赴上海談兩岸一家親，演說稿事前有送國安會，被她揭穿「說謊」，「自此他展開了他們一家人（包括柯媽媽）及網軍對我的攻擊、抹黑…」看到柯文哲遭起訴，她不勝唏噓，「今天…」

看到貼文後，許多人也感慨，「妳曾經很支持他，我們也曾經寄予厚望，但如今這傢伙就只證實了自己是個無恥的政治騙子」、「蔻姐見證台灣歷史最不堪的一頁，當年他出來選舉，我也是投他，單純只是不想讓公子當選。他上任沒幾天在活動現場飆罵霸凌社會局長，我就醒了」、「眼看起高樓，10年樓塌不勝唏噓。」