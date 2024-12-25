跨年夜飄雨「看101煙火北、東側最佳」　元旦迎曙光熱區曝

▲氣象專家建議，觀賞台北101煙火往上風處（北、東側）移動。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者蔡亞樺／台北報導

2024年進入尾聲，不少人安排跨年看煙火、元旦迎曙光的活動，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，跨年夜預估是東北季風增強的天氣，持續到元旦，北部、東部有些局部降雨，台北市低溫15至16度，想看煙火記得往上風處（北、東側）移動，看日出則是西半部比較適合。

吳聖宇今在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今晚東北季風就要開始影響，並持續至明天，同時有微弱鋒面的尾端掠過台灣東北方近海，苗栗以北到大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地，從今天深夜後到明白天陸續轉為短暫陣雨，雨勢不大。

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明天北、東部持續有短暫陣雨，吳聖宇說，北部、東北部高溫降到18至20度，中部及花東高溫23至25度，南部高溫25至27度。明晚到後天清晨的低溫，中北部、東北部空曠地區約13至15度，市區低溫15至16度，南部、花東空曠地區低溫約14-16度，低溫可能達17至18度或以上。

吳聖宇指出，周五白天隨著中高層短波槽東移、南下，且逐漸加深，冷空氣有增強的趨勢。周六到周日冷空氣明顯較強，尤其周六晚間到周日清晨將是冷空氣最強的時候，達到強烈大陸冷氣團機會蠻高的，台北市區低溫10至12度。

他說，周五晚間起水氣轉乾，周末到下周一可能都在乾空氣的籠罩範圍，普遍晴到多雲，輻射冷卻的條件可望較好，對低溫發生的情況有幫助。山區溫度偏低，但水氣不足，可能周五白天還有些零星少數的固態降水，周六到下周一發生固態降水的可能性偏低。

跨年、元旦天氣，吳聖宇表示，跨年夜預估會是東北季風增強，並持續到元旦，北東部雲量多，有些局部降雨的機會。溫度方面，北、東部較涼，中南部白天溫暖、日夜溫差大，由於冷空氣並不強，跨年夜到元旦清晨的低溫不會太低，台北市區低溫約15至16度，中北部、東北部空曠地區在13至14度。