華航首推2款機上調酒　明年1／1起全航線、全艙等供應

▲華航首度推出2款機上調酒飲品，明年1月1日起全航線、全艙等旅客都能喝到 。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

2022年開始星宇航空於全航線提供5款調酒，頗受旅客喜愛，成為搭機必點的熱門飲品。中華航空今（25日）宣布攜手金色三麥、潮牌酒吧合作，首度推出2款酒精飲品，包括濃郁果香的「花粉假期」，以及帶有成熟茶香的「紫雲漫旅」，明年1月1日起自台北（桃園）出發及返台的全航線、全艙等旅客都能喝到。

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華航今下午舉行發表會，華航空品營銷處長曹志芬表示，華航希望提供每位旅客在旅程中有不斷的驚喜，在很多異業結合之後，目前缺的是調酒飲品，考慮空中風味與整體服務流程，與金色三麥、BLAH BLAH Bar一起開發具有空中特有風味的飲品。

研發過程也遇到不少困難，曹志芬說，華航各個處室都有派人參與，設計師在試喝試飲過程接受滿多挑戰，為了調出漂亮符合華航企業色的飲品就是很大挑戰，顏色符合期待，再來就是口味，男女有不同想法，因此要融合大家意見也是高難度，從開始討論到今天上線時程，花費將近1年時間。

▲華航與金色三麥、潮牌酒吧合作，首度推出2款機上調酒飲品 。（圖／記者蔡亞樺攝）

華航進一步表示，「花粉假期」靈感來自於機艙窗外柔美的雲彩，酒體充滿淡雅的淡粉色，氛圍有如華航企業標誌綻放的梅花；以伏特加為基底酒，融入百香果口味的利口酒，再佐以新鮮檸檬汁作點綴，口感酸甜爽口。

「紫雲漫旅」色調沉穩神秘，使用黑醋栗利口酒搭配凍頂烏龍茶，以黑醋栗優雅探索的姿態鋪展出華航企業色，烘焙烏龍茶則詮釋夜幕的寧靜，不僅能提升肉類料理的甜度，其豐富的多酚也是搭配肉類料理的最佳拍檔。

華航強調，2款調酒原料皆為 100 %天然果汁，2025 年 1 月 1日起台北（桃園）出發的旅客提供「花粉假期」，返台時則有「紫雲漫旅」，2 月起松山、高雄出發與回台的旅客也都能喝到。曹志芬說，明年4月在華航Emall網站也將限量販售，讓旅客帶回家享用，價格還未定。

歡慶調酒飲品上線，華航指出，明年1月底前將機上持調飲照片或於 Blah Blah Bar 拍照上傳至華航臉書粉絲專頁、BLAH BLAH Bar 粉專或 SUNMAI 粉專留言指定貼文，有機會抽限量華航區域線不限航點經濟艙來回機票。

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▲星宇航空提供5款機上調酒飲品，受到旅客們的喜愛。（圖／星宇航空提供）

星宇航空目前機上也提供5款調酒飲品也受到歡迎喜愛，包括台灣的琴酒、VDS胡蘿蔔汁、碧螺春茶及各式各樣的烈酒香料，希望能藉由調酒把台灣的特色分享給全球的旅客們，讓旅客搭機時也能享受如酒吧直送機上的特調服務。

星宇航空表示，「湛藍宇宙2.0」調酒，選用台灣在地琴酒及乳酸飲料，用酸甜乳酸的口感搭配琴酒的特殊氣息。「紅海凱撒」則以經典調酒血腥凱撒作為靈感，酒底為蘿蔔汁。

「星空莫西多」採用田納西的威士忌取代蘭姆酒，加入各式蔬果調製成清爽的調酒，希望幫旅客調適高壓的不適感。「銀河碧螺春」結合碧螺春茶的茶香及琴酒，再加上蘇打水，讓整體層次更為豐富。

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