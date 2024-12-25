金門賞鳥聖地陽明湖大火燒山畫面曝光！　3千平方公尺田野遭燒毀

記者林名揚、黃翊婷／金門報導

金門金湖鎮賞鳥聖地陽明湖畔林地24日傍晚5時23分發生火災，金門縣消防局立刻出動9輛消防車、7台重機具、1台空拍機、警義消40人進行搶救，經過3.5小時才將火勢完全撲滅，所幸無人傷亡，總計受燒田野面積大約3000平方公尺。

▲受到東北季風影響，現場火勢猛烈。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門縣消防局救災救護指揮中心24日傍晚5時23分接連接獲民眾報案，指稱陽明湖附近有大面積田野燃燒情形。指揮中心立刻派遣消防車組到場搶救，局長呂英華等人也親自到場坐鎮指揮，總計出動9輛消防車、7台重機具、1台空拍機以及警義消40人，經過3.5小時才將火勢完全撲滅，所幸這起事件並無造成人員傷亡。

消防局表示，由於時值地區冬季天乾物燥，加上強勁東北季風影響，加速火勢延燒，該區域聯外道路狹小，水源供應不易，警義消以人力部署超過50條水帶，在強力水線和林務所重機具的配合之下，終於成功熄滅大約500平方公尺的深層式燃燒，並在空拍機的幫助下抓出飛散的零星火點，有效避免火勢擴大，總計受燒田野面積大約3000平方公尺。

消防局第二大隊大隊長董紀瑋呼籲，使用火源不論大小都請務必做到「人離火熄」，避免人員、財物損失以及珍貴林木受燒毀損；此外，也請民眾在發現災害發生時，先確保自身安全，再儘速撥打119爭取黃金救援時間，將損失降到最低。