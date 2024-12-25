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不滿衛福部霸凌調查！陳昭姿要求邱泰源道歉未果　怒離席拒審預算

▲▼民眾黨立委陳昭姿。（圖／記者洪巧藍攝）

▲民眾黨立委陳昭姿。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部霸凌案報告讓民眾黨團不滿，立委陳昭姿今（25）日在衛環委員會要求衛福部長邱泰源道歉並重啟調查，否則就要停止審查預算。此舉讓民進黨立委林淑芬不滿，斥責陳昭姿不讓大家審預算才是霸凌。邱泰源僅強調一切依法辦理，並未鬆口道歉，陳昭姿最後撂話「民眾黨團與陳昭姿相關預算案全數保留」憤而離席。

衛福部日前公布霸凌案件調查結果，霸凌成立的3案皆非主管職人員，另5名主管職者未涉及霸凌而引發外界議論。其中又以長照司長祝健芳叫下屬深蹲運動、社保司司長兼主秘劉玉娟在健保署時期要員工輕生表示誠意最受爭議，前者僅因不當管理，還有司內專委霸凌成立督導不周，遭記過1次處分，而後者免除社保司長職務、申誡2次，但仍任主秘。

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立法院衛環委員會今日審查114年度衛生福利部主管公務預算，陳昭姿提出程序建議談到衛福部霸凌案報告，批評該報告並非調查報告，內容僅為中學生報告、袒護報告。她提出兩點要求，第一、邱泰源和衛福部次長呂建德，兩人向全國人民公開道歉；第二、有關調查報告，用遮蔽辨識資料方式公開，重啟調查，因為資料有太多問題點。

陳昭姿說，如果沒有依照要求辦理，她要求今天停止審查衛福部預算，「如果大家要護航護短，不願意停止審查，陳昭姿所有提案都保留，不予協商。」

衛福部人事處處長李玉惠強調，衛福部遵照衛環委員會上周專案報告決議，為保護相關人員，在去識別化後將所有調查報告，到各委員辦公室予以審視，衛環委員會有15名委員，已經和11人報告過；李並指出，如果有新的事證出來，而且陳情人可在他信任的民代律師陪同下，願意立案，衛福部會予以調查。

陳昭姿不願接受，繼續批評報告內容，此時民進黨立委林淑芬感到不滿，直言要陳昭姿尊重這裡要審預算，陳昭姿怒回「你尊重我的發言權」。林淑芬也不甘示弱回應「你要刪除（預算）就刪除、在那邊廢話一大堆」。

陳昭姿堅持不予審查，林淑芬怒批，「你這樣霸凌我們大家」、「你不讓我們審預算，一個人說了算，你是老大啊？」林淑芬甚至直接轉向邱泰源說，「我們要審預算！部長你要道歉就快點！」

邱泰源回應，霸凌案調查都是按照規定處理、依法辦理，絕對不護短，調查委員會在呂建德擔任召集人，邀集4名外聘委員，應該相信委員專業。國家有國家制度，一切按照制度進行，也依照衛環委員會決議要在兩周內向委員報告。

陳昭姿打斷邱泰源，直言「你到現在一句道歉都沒有」。邱泰源則說「道歉要有一個為什麼」，這樣回應讓陳昭姿大為不滿，撂話「我們民眾黨團和陳昭姿所有案件都保留」，隨即離席。

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