明起變天降溫　周末強冷空氣來襲跌破10度

▲明白天起東北季風增強，周五冷空氣逐漸南下，各地都會有感降溫。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

把握今天好天氣，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今天各地多雲，有陽光露臉機會，明天白天起東北季風增強，周五冷空氣逐漸南下，各地都會有感降溫，周末冷空氣強度更強，預估中北部市區低溫降至12度，郊區或近山區有10度或以下的低溫。

歐宗學今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天隨著北方的大陸冷高壓東移出海，台灣附近轉為高壓迴流的偏東至東南風環境，各地天氣仍以多雲為主，部分地區雲量仍較多，但也會開始有陽光露臉機會，降雨已明顯減少。

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氣溫方面，他指出，隨著天氣轉好以及風向轉變而回升，中北部今天白天高溫普遍可以回升到21至23度，南部、花東23至25度，如果局部地區雲量更少、氣溫有機會再更高一些。

不過歐宗學說，溫暖穩定天氣不會持續太久，今晚到明天清晨就有微弱鋒面要掠過台灣附近，明天白天起東北季風再次增強，北部、東半部轉為局部陰雨天氣，氣溫會再次下降，不過明顯冷空氣還未抵達，北部全天氣溫稍降為16至19度。

歐宗學表示，周五東北季風持續影響，且有南方雲系北上移入，各地雲量又會增多轉為多雲或陰天，也不排除都會有短暫雨機會，目前對於水氣量的多寡仍有較高不確定性，降雨與否還要再觀察。

他說，雲量偏多的機會高，配合冷空氣逐漸南下抵達，各地都會有感降溫，強度可達大陸冷氣團，北部白天高溫降為15至17度，夜間至周六清晨市區低溫下探14至15度，郊區可能會再低2、3度；中南部白天高溫在20度上下。

歐宗學提到，周末期間冷空氣強度更強，且水氣將會明顯減少，普遍轉為晴到多雲，對於夜間的輻射冷卻降溫更有利，預估中北部市區低溫可能降至12度，南部、花東也在14至15度，郊區或近山區會有10度或以下的極端低溫機會。

他提醒，要留意從明天開始又會一天天轉冷，早出晚歸或是南來北往務必要留意氣溫變化狀況。