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大麻偽裝成韓式泡麵！運毒集團勾結律師藏毒走私　趴地被逮畫面曝

▲▼保三警破獲國際運毒集團勾結神鬼律師，偽裝最夯「韓式小雞麵」藏毒走私 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼保三警破獲國際運毒集團勾結神鬼律師，偽裝最夯「韓式小雞麵」藏毒走私 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國際運毒集團勾結神鬼律師，偽裝最夯「韓式小雞麵」藏毒走私。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

郭姓男子加工大麻毒品，偽裝成「小雞泡麵」麵體後再重新封裝，以國際包裹寄送回台，檢警調查後，於郭嫌入境時拘提到案，現場並查扣隨身攜帶之大麻花及大麻油膏，本案郭某等5名犯嫌皆經法院裁定收押禁見。另偵查發現，涉案犯嫌高價聘用張姓律師，將相關案件資訊向運毒集團成員通風報信，以涉嫌刑法第132條洩密罪移送地檢署偵辦，檢察官訊後以70萬元交保候傳。

保三總隊與財政部關務署臺北關於2024年7月間共同抽檢自泰國寄回台灣的國際包裏，查獲以小雞泡麵夾藏2公斤之第二級毒品大麻，立即與臺北市政府警察局中山分局、新北市政府警察局板橋分局等單位共組專案小組，並報請台北地方檢察署陳檢察官雅詩指揮偵辦。

▲▼保三警破獲國際運毒集團勾結神鬼律師，偽裝最夯「韓式小雞麵」藏毒走私 。（圖／記者郭世賢翻攝）

專案小組調查，該跨國走私毒品集團異想天開，以受我國消費者喜愛之「小雞泡麵」加工大麻毒品偽裝成泡麵麵體後再重新封裝，以國際包裹寄送回台。專案小組鍥而不捨向上溯源，全案歷時1個多月，自第一層收貨人向上溯源，追查出幕後郭姓毒梟，俟時機成熟於郭嫌入境時拘提到案，現場並查扣隨身攜帶之大麻花及大麻油膏，本案郭某等5名犯嫌皆經法院裁定收押禁見。

▲▼保三警破獲國際運毒集團勾結神鬼律師，偽裝最夯「韓式小雞麵」藏毒走私 。（圖／記者郭世賢翻攝）

經查涉案人員具有竹聯幫旭仁會、四海幫之幫派背景，渠等跨幫派共謀策劃運輸第二級毒品，利用國人至泰國收購大麻毒品後，以包裹運送回臺牟取暴利，且設立層層斷點藉以規避檢警查緝。本案查獲第二級毒品大麻共計約2.6公斤，估算市值約300餘萬元，該運毒集團以新型態手法將大麻花烘乾，並真空包裝成類似泡麵麵體，試圖以假亂真、魚目混珠，所幸專案小組團隊鍥而不捨追查，成功阻絕毒品流入市面，並向上溯源查緝幕後郭姓主嫌到案。

▲▼保三警破獲國際運毒集團勾結神鬼律師，偽裝最夯「韓式小雞麵」藏毒走私 。（圖／記者郭世賢翻攝）

另偵查發現，涉案犯嫌高價聘用張姓律師，本總隊以科技數位採證還原涉案手機，發現該律師利用檢警偵訊時獲得相關案件資訊，向運毒集團成員通風報信，指導犯嫌刪除手機內有關運毒證據，以躲避檢警查緝。案經檢察官指揮本總隊及法務部調查局臺北市調查處持法院核發搜索票，至張姓律師之住所、律師事務所執行搜索拘提，並以涉嫌刑法第132條洩密罪移送地檢署偵辦，檢察官訊後以70萬元交保候傳。

▲▼保三警破獲國際運毒集團勾結神鬼律師，偽裝最夯「韓式小雞麵」藏毒走私 。（圖／記者郭世賢翻攝）

保三總隊呼籲，參與走私運輸毒品為刑事重罪，若查獲恐將面臨終生牢獄，民眾切勿以身試法，對於不法幫派亦強勢掃蕩，阻斷幫派經濟來源，本總隊將持續落實執行政府「毒品零容忍」政策，針對各類毒品案件積極偵辦，全力查緝幕後不法犯罪集團。

▲▼保三警破獲國際運毒集團勾結神鬼律師，偽裝最夯「韓式小雞麵」藏毒走私 。（圖／記者郭世賢翻攝）

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