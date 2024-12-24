23歲男車禍亡！記憶卡斷兩半「無監視器」　家屬懷疑遭小客車追撞

▲台84線路段台南北門路段發生車禍，23歲陳男不治，親友希望目擊者提供行車紀錄器畫面。（圖／家屬提供）

記者劉人豪／台南報導

台南北門區台84線路段，22日深夜11時許發生一起車禍事故，23歲陳姓EMT（緊急救護技術員）騎乘重機疑自撞身亡。家屬指出，事故現場有一輛自小客車前方有撞擊痕跡，且懷疑陳男行車記錄器的記憶卡，是被撞到的人刻意毀損折斷，認為案情不單純，在網路上淚求行車紀錄器畫面以還原釐清案情。

陳女指出，姪子騎重機行經該路段出車禍，但因為該路段無監視器無法釐清肇事原因，因姪子行車記錄器的記憶卡發現時，已變成兩半死無對證，家屬懷疑記憶卡會斷掉，是撞到的人刻意毀損折斷，認為姪子死因不單純非自撞，希望有在22日23時20分左右經過此路段的人，能夠提供資訊或行車記錄器影像幫助還原真相。

▲家屬認為事發附近有輛受損的自小客車，懷疑案情不單純。（圖／家屬提供）

陳女表示，事故發生現場附近有一輛毀損的自小客車，家屬懷疑是追撞姪子的，車輛因爲駕駛說是撞到地面上物品跟護欄，但卻跟姪子發生車禍時間跟距離相近，而駕駛是因為輪胎已經撞到爆胎，所以沒辦法離開現場。

陳女認為，姪子的記憶卡會毀損成兩半很不正常，把記憶卡拿去讀取也讀取不了，而記憶卡目前在檢方那邊，而他們質疑的自小客車，駕駛沒有報警，副駕駛的人也說不知道發生什麼事情，而報案的是後方經過的一名大卡車司機。

▲家屬表示，陳男沒多久就要去當兵了，沒想到發生憾事。（圖／家屬提供）

陳女說，姪子的工作是跟救護車一起出勤，當天好像是跟朋友出去玩，回程要去親戚家結果發生憾事，而且姪子過沒多久就要去當兵了，經過此事後，希望政府能讓道路有監視器，不要讓那邊有車禍卻得不到真相，也希望大家幫忙調查，不要讓死者很冤，並說該輛自小客車如果真的撞到人就要負責，不要說謊逃避法律責任。