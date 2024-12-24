詐團假扮孤兒出車禍騙善款　女車手要賠773萬元

記者黃翊婷／台北報導

一名受害者控訴，詐團成員以「自己是孤兒出車禍需要賠償金」等理由，向他索取錢財，前後一共騙走773萬餘元，後來他發覺上當，乾脆將計就計，聯手警方誘出擔任車手的阿鳳（化名），並將人逮捕。雖然阿鳳矢口否認加入詐團，但台北地院法官審理之後，仍判她應給付受害者773萬3000元。

▲詐團成員謊稱自己是孤兒，遇到車禍需要賠償金，向受害者索要金錢。（示意圖／VCG，與本案無關。）

受害者在判決書中主張，詐團成員去年10月初透過交友網站與他接觸，接著以「自己是孤兒出車禍需要賠償金」、「要到土耳其採購家具需要報關支付稅款」等理由，多次索要金錢，他因為誤信對方話術，一共交付金錢8次，共計773萬3000元。

後來受害者發現被騙，乾脆將計就計，假裝與詐團成員再度相約面交付款250萬元，等到車手阿鳳現身取款，埋伏警員立刻上前將人逮捕。受害者事後提出民事告訴，要求阿鳳賠償所有損失。

阿鳳則辯稱，她沒有加入詐團，現在也沒有錢可以賠償，受害者自己也有不對，不應該強硬要求她賠錢。不過，阿鳳在先前的刑事訴訟中，已經坦承犯行，並被法官依詐欺取財罪判處有期徒刑3年。

台北地院法官認為，阿鳳依照詐團成員指示擔任面交車手，導致受害者財產損失，她與詐團成員都要對受害者負起連帶責任，受害者依法提告求償，於法有據，最終仍判她應賠償773萬3000元，全案仍可上訴。