快訊／台中19歲女騎士遭撞噴　摔6m深邊坡無生命跡象搶救中

台中市一名楊姓女子今日9時許騎車行經北屯區東山路時，與對向（下山方向）一名沈男駕駛的BMW發生碰撞，導致楊女當場摔落一旁6米深的邊坡，搜救單位到場時，趕緊用繩索將人吊掛救起，但發現她已經無呼吸心跳，經送往慈濟醫院搶救，仍宣告不治死亡。至於女騎士是否為女大生，正在釐清中。