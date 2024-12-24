快訊／台中19歲女騎士遭撞噴　摔6m深邊坡無生命跡象搶救中

▲台中北屯區東山路今日9時許發生嚴重車禍，一名女騎士遭撞落邊坡。（圖／記者許權毅翻攝）
記者許權毅／台中報導
台中市北屯區東山路二段今（24）日9時許發生一起嚴重車禍，現場疑似一輛轎車與一台機車發生碰撞，導致19歲女騎士摔落一旁6米深邊坡，警消獲報趕抵，使用繩索趕緊將人救起，發現女騎士已經無生命跡象、身體多處擦挫傷，緊急將人送往台中慈濟醫院搶救中，詳細事發過程仍待釐清。 初步了解，兩車疑似不同方向前進，疑似因天雨路滑，導致車輛下山時暴衝，轎車才跟騎士發生嚴重碰撞。
▲台中北屯區東山路今日9時許發生嚴重車禍，一名女騎士遭撞落邊坡。（圖／記者許權毅翻攝）
記者許權毅／台中報導
台中市北屯區東山路二段今（24）日9時許發生一起嚴重車禍，現場疑似一輛轎車與一台機車發生碰撞，導致19歲女騎士摔落一旁6米深邊坡，警消獲報趕抵，使用繩索趕緊將人救起，發現女騎士已經無生命跡象、身體多處擦挫傷，緊急將人送往台中慈濟醫院搶救中，詳細事發過程仍待釐清。 初步了解，兩車疑似不同方向前進，疑似因天雨路滑，導致車輛下山時暴衝，轎車才跟騎士發生嚴重碰撞。
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