自助餐夾4塊排骨「結帳80元」！店家喊冤：幾乎沒賺，嫌貴也沒法

▲民眾夾了4塊排骨、1顆芝麻球，結帳時要價80元。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

自助餐廳除了味道以外，價格也是吸引顧客的關鍵。一位民眾近日到某間自助餐用餐，沒想到夾了4塊排骨、1顆芝麻球，結帳時既格竟高達80元，讓他嚇了一跳。對此，店家則強調，賣這個價格幾乎沒賺，覺得貴也沒有辦法。

這位民眾在「爆廢公社」發布照片，指稱他11月29日到高雄二聖路某間自助餐用餐，一共購買了4塊排骨、1顆芝麻球，結帳時聽見店員告知80元，讓他瞬間嚇了一跳。

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民眾實在不敢置信，於是重複確認，不過店員則擺出不開心的表情，讓他還是決定付錢。民眾表示，他偶爾會下廚，不過不曉得現在排骨貴成這樣，「果然吃不起永遠是我的問題！」

事件引起討論以後，不少網友對此回應，「80塊的便當菜色都比這個豐富」、「我公司附近的糖醋排骨便當也才70」、「聽到80…我也會再回一次80」、「不如買個雞排」、「我寧可補個差價吃正忠。」

對此，店家則喊冤，店內所使用的豬肉，都是現宰溫體豬，光是成本就高達每斤190元，還沒有算其他的成本。店家相當無奈，賣一塊肉賺到的錢還不到一塊錢，還要繳納房租、水電等費用，生意相當難做。