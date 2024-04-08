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為躲霍亂疫情　莫三比克渡輪超載沉沒「至少91死」

▲▼莫三比克沈船。（圖／翻攝自X）

▲莫三比克渡輪沉沒造成至少91人死亡。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

莫三比克政府表示，有一艘超載乘客的渡輪在北部外海沉沒，造成至少91人喪生，其中包含許多孩童。莫三比克當局表示，這些人是為了躲避霍亂疫情才冒險搭船離開。

根據BBC報導，莫三比克南浦拉省（Nampula）官員尼托（Jaime Neto）表示，有一艘渡輪在北部外海沉沒，造成至少91人死亡。尼托表示，估計當時船上可能載有約150人，「不適合作為客船使用的這艘船超載，最後沉沒…有91人喪生。」

尼托表示，死者當中包含多名孩童，而這些人是為了躲避霍亂疫情才選擇搭船逃離；搜救人員已經救出5名生還者，並且持續救援其他人。不過因海象不佳，相關任務備極艱辛。

BBC指出，該艘渡輪沉沒後，社群網站上流傳著多段屍體躺在北部海岸邊的影片。

根據聯合國兒童基金會數據，莫三比克目前的霍亂疫情是25年來最嚴重的，自2023年10月以來，有超過1.37萬例確診，造成30人死亡；其中南浦拉省是受影響最嚴重的省份之一。

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