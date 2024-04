為躲霍亂疫情　莫三比克渡輪超載沉沒「至少91死」

▲莫三比克渡輪沉沒造成至少91人死亡。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

莫三比克政府表示,有一艘超載乘客的渡輪在北部外海沉沒,造成至少91人喪生,其中包含許多孩童。莫三比克當局表示,這些人是為了躲避霍亂疫情才冒險搭船離開。

根據BBC報導,莫三比克南浦拉省(Nampula)官員尼托(Jaime Neto)表示,有一艘渡輪在北部外海沉沒,造成至少91人死亡。尼托表示,估計當時船上可能載有約150人,「不適合作為客船使用的這艘船超載,最後沉沒…有91人喪生。」

