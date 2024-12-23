蘇巧慧稱財劃法新北拿太少　葉元之傻眼：那為啥用盡全力阻礙？

▲葉元之不解若蘇巧慧覺得新北拿太少，那為何不提版本？（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國會20日通過「財政收支劃分法」修正案，民進黨立委蘇巧慧批評，財劃法修法過程荒謬，國民黨團最後版本不只少給新北200億元，更擴大台北與新北之間的人均稅款差距。國民黨立委葉元之對此表示，新北市能增加300多億，是國民黨立委排除萬難爭取的，「蘇巧慧在破窗、在占主席台，用盡全力阻礙新北市獲得這300多億，現在還好意思說新北市拿的太少，要不要臉」？

葉元之諷刺，這完全反映了蘇巧慧的嘴砲個性，只出張嘴，什麼事都不做，站著講話不腰疼。如果蘇巧慧認為新北應該拿最多，怎麼沒提任何財劃法版本，財劃法從本屆上個會期討論到現在，蘇巧慧沒有任何提案，而且蘇巧慧做了8年多立委，更不要說她父親蘇貞昌還做過行政院長，怎麼沒有任何動作？

葉元之也說，蘇巧慧倒是戳破了行政院長卓榮泰及民進黨立委沈伯洋、吳思瑤等人的謊言，因為財劃法過了，卓榮泰說會沒有防災預算、吳思瑤說會影響教育經費、沈伯洋說會讓國防整個廢掉。如果是這樣，蘇巧慧怎麼敢喊要中央再多分給新北一點？

葉元之強調，中央政府總預算一年3兆1500億，即便分給地方3000億，還有2兆8000多億，而且一年稅收都平均超徵4000億，是要影響什麼？「在財劃法修法過程，可以發現民進黨不是吳思瑤這類的騙子，就是蘇巧慧這類的嘴砲王！可憐啊！」