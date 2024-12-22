北檢打詐、反賄不缺席！攜手最高檢察署　傳遞溫馨支持正能量

▲北檢聖誕節攜手最高檢察署，宣導反賄選、防治詐騙知識。（圖／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

「公館聖誕季」繽紛登場！台北自來水園區舉辦「公館聖誕季」已邁入第14年，今年以「水博奇緣 百年樂章」為主題， 12/21 聖誕音樂會免費入園，入園即送公館商圈優惠券，廣受商圈店家及社會民眾好評，已經變成公館地區特色活動，近年來都吸引許多的大朋友小朋友參與。明(114)年農漁會選舉即將到來，台北地檢署為宣誓反賄、查賄的決心；另為提升民眾「識詐」知能，特攜手最高檢察署結合活動，投入聖誕市集豐富的互動宣導攤位，以寓教於樂的方式向民眾宣導反賄選理念與防制詐騙知識，希望能扎根於轄區內每一個角落。

王俊力檢察長表示，詐欺集團犯罪手法日新月異，不乏造成被害人家破人亡，走上絕路的悲劇，詐欺犯罪確實成為嚴重的治安問題，政府從「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」四個面向積極著手，目前防制詐欺犯罪已有明顯成效，但仍需全民提昇防詐意識，共同努力。另有鑑於年關將近，114年度農、漁會選舉接序展開，選前適逢農曆春節，有心人士是否假借年節送禮之名、行賄選之實，為了守護臺灣的民主制度，也為了你我更好的未來，公平的選舉及乾淨的競選是非常重要的，如有發現任何賄選行為或相關資訊，都請大家主動撥打檢舉專線「0800-024-099 撥通之後按4」提出檢舉，本署一方面會積極調查以阻止賄選，一方面也會保密檢舉人身分，檢舉民眾還有機會拿到高額檢舉獎金200萬。