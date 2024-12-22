統神：很多人打我頭！2黑衣人送辦　警已掌握其他動手者身分

記者張君豪／台北報導

台灣知名網紅「亞洲統神」張嘉航21日與經營代購電商的網紅「蹦闆」相約、參加2024拳上在台北小巨蛋舉辦的格鬥技擊比賽，比賽打完6回合，評審裁定雙方對打點數59：55判定蹦闆略為領先獲勝；未料統神現場大喊不公質疑比賽主辦單位黑箱作業，賽後統神要進入休息室受訪，在選手通道卻遭到蹦闆支持者開嗆並出手毆打，雙方爆發嚴重推擠，轄區松山警方接獲統神經紀人報案到場處理，目前依涉嫌傷害、妨害秩序罪嫌帶回2名黑衣人進行調查，並不排除有更多人涉案。

▲統神張嘉航遭黑衣人圍毆向警方求助。（圖／記者黃克翔攝）



現場有網友拍下衝突過程，有黑衣人不斷朝統神包圍然後嗆聲怒飆髒話：「現在是怎樣」、「X你娘勒！」期間有黑衣人朝統神頭臉輝拳，雙方爆發肢體衝突；松山警方證實在21日晚間23時許接獲報案，但警方到場已無打架情事。統神向警方反映，「剛剛有很多人打我頭啦！可是沒有證據啦。」





▲拳上過磅記者會，亞洲統神與蹦闆賽前言語交鋒火藥味十足。（圖／記者湯興漢攝）

警方勘查發現選手通道到休息室這空間並無架設監視器，只能根據網友提供的衝突錄影畫面，鎖定動手的黑衣人，並詢問統神、蹦闆雙方陣營及主辦單位，後來才釐清動手的是蹦闆自費找來加油造勢的走路工，但初步排除動手衝突與蹦闆有關，純屬支持者認為統神輸不起後的個人行為。

統神（36歲）及經紀人賴女（30歲）經警詢後，確定動手的是陳男（36歲）、李男（20歲）兩人出手導致統神頭臉受傷，警方偵訊後將陳、李依涉嫌傷害、妨害秩序罪嫌移送法辦；由於現場動手還有其他人，警方表示已掌握犯嫌身分，將會逐一約談到案。

警方呼籲，民眾如遇口角糾紛，應循正當途徑調解處理，切莫因一時衝動以暴力相向，警方將依法處置絕不寬貸。

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