　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德國耶誕市集汽車衝撞5死200傷　反伊斯蘭嫌犯支持極右派政黨

▲德國耶誕市集遭汽車衝撞案。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國耶誕市集遭汽車衝撞案。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

德國馬德堡市昨晚有男子駕車衝撞耶誕市集人群，造成至少5死。當局正在調查嫌疑人，他是來自沙烏地阿拉伯的醫生，曾發表反伊斯蘭言論，且對德國移民政策感到不滿。

路透社報導，德國預計明年2月提前舉行國會大選，民調預測極右派將表現強勁，而這起攻擊事件可能加劇德國在安全與移民方面的激烈辯論。

德國當局今天強調，嫌疑人的攻擊動機目前未明。不過馬德堡（Magdeburg）一名檢察官指出，嫌犯對沙烏地阿拉伯難民在德國所受待遇感到不滿，或許是可能因素之一。

這名當場被捕的嫌犯是現年50歲的精神科醫生，他已在德國定居近20年。警方並未透露他的名字，德國媒體僅稱他為塔勒布A.（Taleb A.）。

他住在馬德堡以南的城鎮伯恩堡（Bernburg），自2020年3月起在當地一間治療有毒癮罪犯的康復診所擔任精神科醫生。不過該診所透過聲明說，他今年10月底後便因假期與健康因素而沒有上班。

根據馬德堡市官員，因汽車衝撞事件喪命的5人中，有1名9歲孩童和4位成人，還有約41人身受重傷。

路透社查證，嫌疑人在社群媒體X平台的發文顯示，他支持反伊斯蘭和極右派政黨，包括德國另類選擇黨（AfD），且曾批評德國處理沙烏地阿拉伯難民的方式。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）談到，嫌疑人顯然具有伊斯蘭恐懼症，但她婉拒評論他的攻擊動機。

德國「世界報」（Die Welt）引述國安相關人士的說法，指德國政府及聯邦警察去年曾對嫌犯進行「風險評估」，但結論是此人「並未構成確切危險」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／大聯盟傳奇殞落！名人堂盜壘王韓德森辭世　享壽65歲
天氣重大轉變！　「全台下2天」時間曝
統神被打後首發文吐心聲　萬人秒按讚：挺豬豬寶貝
東京回台急轉降大阪　乘客花13000「重買機票」氣炸
統神被偷襲　怒喊「有證據一定告」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德國耶誕市集汽車衝撞5死200傷　反伊斯蘭嫌犯支持極右派政黨

裸男持刀逛超商「雙刀亂砍」！　店員顧客急逃報警

拜登簽署開支法案　化解聯邦政府關門危機

青少年暴力加劇！　歐洲1國宣布「徹底禁TikTok一年」

12歲童反覆鼻竇炎、呼吸困難！鼻飄惡臭求醫竟「拉出藏7年耳塞」

德國耶誕市集汽車撞人已5死逾200傷　總理發聲譴責

醫師開BMW「之字形」撞德國耶誕市集！倖存女驚：男友當場被拽走

快訊／震撼彈！日本超大咖AV女優宣布將引退

每活一年「衰老8歲」！南非罕病少女過世　生前體重剩12公斤

日本老闆堅持1碗拉麵290日圓　創業近半世紀未漲價

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

62歲狄鶯透視裝辣舞

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

張惠妹攻蛋：你們是不是很想站起來！　「租大巨蛋23天」租金破億創紀錄

陸男噎到脹紅！顧客沒發現　店長急衝「哈姆立克法」救援

統神是害羞了嗎？拳上在即 賽前訪問片段流出 #shorts

【看過會飛的新娘嗎？】新郎新娘婚禮上演啦啦隊表演　空中轉圈氣氛嗨爆

德國耶誕市集汽車衝撞5死200傷　反伊斯蘭嫌犯支持極右派政黨

裸男持刀逛超商「雙刀亂砍」！　店員顧客急逃報警

拜登簽署開支法案　化解聯邦政府關門危機

青少年暴力加劇！　歐洲1國宣布「徹底禁TikTok一年」

12歲童反覆鼻竇炎、呼吸困難！鼻飄惡臭求醫竟「拉出藏7年耳塞」

德國耶誕市集汽車撞人已5死逾200傷　總理發聲譴責

醫師開BMW「之字形」撞德國耶誕市集！倖存女驚：男友當場被拽走

快訊／震撼彈！日本超大咖AV女優宣布將引退

每活一年「衰老8歲」！南非罕病少女過世　生前體重剩12公斤

日本老闆堅持1碗拉麵290日圓　創業近半世紀未漲價

爸獨留3歲、1歲小兄弟在家！　離婚媽也不管「已交男友」

張惠妹大巨蛋開唱　「13年男友現身包廂」8字超甜放閃！

小孟老師／12月22日星座運勢　魔羯重生「堅強面對感情」

大聯盟傳奇殞落！名人堂盜壘王韓德森辭世　享壽65歲

南柱赫新劇「千坪片場火災」全被燒毀！　消防局出動50台設備撲滅

藍鷹派全面抬頭　「黨內殺聲四起」

吳可熙合照好萊塢大導演！　史派克李記者面前突然「紳士舉動」暖爆

冷氣團來襲「不熱車就上路會傷嗎」？專業機構給正解：發動後這樣做

天氣重大轉變！　「全台下2天」時間曝

拳上2024舉牌女郎辣翻網　甜美性感照曝光

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

國際熱門新聞

即／超大咖AV女優新有菜宣布引退

兩棲老鼠、圓頭魚　發現27個全新物種

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

醫開BMW狠撞耶誕市集！倖存女驚回憶

12歲男童呼吸困難鼻冒惡臭　7年之謎解開竟藏耳機

驚揭7萬人「性侵交流群」　熱議恐怖手法

德國耶誕市集5死逾200傷　總理譴責

日80歲阿嬤告別25年愛車　原廠霸氣接手

英動物園「3年養死500動物」！恐怖畫面曝

裸男持刀逛超商「雙刀亂砍」！　店員顧客急逃報警

藍色小藥丸恐走入歷史！新版本「變成粉紅色」

青少年暴力加劇！　歐洲1國宣布「徹底禁TikTok一年」

每活一年「衰老8歲」　罕病少女過世

拜登簽署開支法案　化解聯邦政府關門危機

更多熱門

相關新聞

羅馬尼亞國會大選出口民調：極右派大有斬獲

羅馬尼亞國會大選出口民調：極右派大有斬獲

據羅馬尼亞媒體公布的出口民調，執政的左派社會民主黨在今天國會大選中取得領先，但是極右翼陣營大有斬獲。

「英8倍面積」國土遇乾旱　沙國國王籲穆斯林祈禱

「英8倍面積」國土遇乾旱　沙國國王籲穆斯林祈禱

沙烏地阿拉伯下雪了　驚人畫面曝光

沙烏地阿拉伯下雪了　驚人畫面曝光

金磚峰會給啟示　台灣外交也該與時俱進

金磚峰會給啟示　台灣外交也該與時俱進

沙烏地2024年已處決198人　創30年新高

沙烏地2024年已處決198人　創30年新高

關鍵字：

德國馬德堡市沙烏地阿拉伯極右派反伊斯蘭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／統神賽後遭「兄弟」尻頭

快訊／蹦闆道歉了

快訊／《拳上》開場狂暴互扁輸出

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

快訊／統神拳上輸蹦闆不服判決

《拳上》賽後爆衝突⋯

即／超大咖AV女優新有菜宣布引退

林襄IG神隱3天「無預警曬裸背照」！　掀兩派戰翻

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

卓榮泰要地方天災自己救！他怒嗆泯滅人性

台南東河里長罷免案投票通過　縣市合併後首件

替代役男墜樓亡！前員工聲援稱被霸凌挨告

快訊／10級強風來了　今晨9.5℃「明全台有雨」

朴信惠結婚首提老公哭了：我比想像沒自尊⋯　張娜拉終於摸到大賞爆哭

直擊／統神親哥哥國動到場了！

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

62歲狄鶯透視裝辣舞

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面