　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／10級強風來了　今晨9.5℃「明全台有雨」

（圖／氣象署）

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

防10級強陣風！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石碇的9.5度。氣象署提醒，周一南方水氣北移，基隆北海岸、東半部、中南部及北部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

大雨特報：基隆市、新北市、宜蘭縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署今晨發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

氣象署也發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、花蓮沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，今天大陸冷氣團影響，清晨中部以北及東北部低溫只有12、13度，其他地區約14到16度，沿海空曠地區會更低，白天北部、東北部及東部高溫約15至18度，其他地區則在20至25度。

氣象署表示，降雨方面，基隆北海岸、東北部、東部及大台北山區仍有局部短暫雨，大台北平地也有零星降雨，其他地區多雲到晴。

氣象署預報，周一冷氣團影響，加上南方水氣北移，基隆北海岸、東半部、中南部及北部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨；周二冷氣團減弱，氣溫稍回升，水氣仍多，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，東南部、中南部及竹苗山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，晚起水氣減少，桃園以南轉為多雲。

（圖／氣象署）

▲▼周一雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
統神賽後遭「兄弟」尻頭　現場火爆互推「滾出去」警急到場
統神拳上輸蹦闆　不服判決「這是不公平比賽」：我全程沒退
張惠妹〈三天三夜〉揪4萬人「跳起來」超震撼！
卓榮泰要地方「以後天災自己救」！他怒嗆泯滅人性：該滾蛋下台
林襄IG無預警發文　掀兩派戰翻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／10級強風來了　今晨9.5℃「明全台有雨」

快訊／3縣市大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區曝

捷星航空緊急轉降關西！乘客花13000「重買機票」氣炸：根本丟包

明年12星座「幸運色」出爐！　迎接宇宙的祝福

比爾蓋茲不讓小孩用手機！研究：螢幕使用超過7小時「憂鬱增2倍」

買自由座車票佔對號座！乘客見工作人員處理方式傻眼：這樣升級？

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團強襲「急凍跌破10℃」

新崛江「人潮像跨年」晚間擠到爆！鄉民震驚：真的復活了嗎？

國中校長涉霸凌不成立　情緒控管差記1小過

明天會更冷！低溫急凍跌破10度　2縣市亮橙色燈號

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

62歲狄鶯透視裝辣舞

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

張惠妹攻蛋：你們是不是很想站起來！　「租大巨蛋23天」租金破億創紀錄

陸男噎到脹紅！顧客沒發現　店長急衝「哈姆立克法」救援

統神是害羞了嗎？拳上在即 賽前訪問片段流出 #shorts

【看過會飛的新娘嗎？】新郎新娘婚禮上演啦啦隊表演　空中轉圈氣氛嗨爆

快訊／10級強風來了　今晨9.5℃「明全台有雨」

快訊／3縣市大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區曝

捷星航空緊急轉降關西！乘客花13000「重買機票」氣炸：根本丟包

明年12星座「幸運色」出爐！　迎接宇宙的祝福

比爾蓋茲不讓小孩用手機！研究：螢幕使用超過7小時「憂鬱增2倍」

買自由座車票佔對號座！乘客見工作人員處理方式傻眼：這樣升級？

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團強襲「急凍跌破10℃」

新崛江「人潮像跨年」晚間擠到爆！鄉民震驚：真的復活了嗎？

國中校長涉霸凌不成立　情緒控管差記1小過

明天會更冷！低溫急凍跌破10度　2縣市亮橙色燈號

裸男持刀逛超商「雙刀亂砍」！　店員顧客急逃報警

《九重紫》李昀銳意外爆紅！私下是運動狂　粉絲甜喊：今年最後愛上的男人

快訊／10級強風來了　今晨9.5℃「明全台有雨」

王世堅推「最美財政部長」！　賈永婕堅定回應了

晶鑽生醫宣布斥資2000萬元　明起買回庫藏股轉讓予員工

四寶股價再墜低　台塑股東人數逆勢登新高、台塑化突破10萬人

被爆開會看「中國武統台灣」影片！　謝龍介：發生我站第一線抵抗

拜登簽署開支法案　化解聯邦政府關門危機

青少年暴力加劇！　歐洲1國宣布「徹底禁TikTok一年」

快訊／蹦闆道歉了：會給統神、社會大眾一個交代

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

快訊／4縣市低溫特報！急凍跌破10℃

明天會更冷！低溫急凍跌破10度

新崛江晚間「人潮像跨年」！鄉民：復活了？

買自由座車票佔對號座！乘客見處理方式傻眼

捷星航空緊急轉降關西！乘客氣炸：根本丟包

用手機、螢幕時間越長　憂鬱風險更高

明年12星座「幸運色」出爐！

他不解「小火鍋在貴啥」 　網點出光顧原因

翻轉字大師寫「巧芯」　寫的是垃圾

快訊／3縣市大雨特報！最新警戒區曝

快訊／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

冷氣團午後來襲「越晚越冷」下探10度　跨年偏暖

買麥當勞得來速被塞一張紙　他打開傻了

更多熱門

相關新聞

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

冷氣團再襲，明天(22日)清晨苗栗以北、宜蘭等局部空曠地區低溫下探10度以下，下周一南方雲系北移，各地都有降雨機會，下周一到下周二上半天3000公尺以上高山有降雪機會，下周二白天冷氣減弱回暖，聖誕節天氣穩定，不過下周四換東北季風接力，北東轉濕涼，跨年夜沒有冷空氣攪局。

快訊／4縣市低溫告警「今明最凍跌破10度」　非常寒冷區擴2地

快訊／4縣市低溫告警「今明最凍跌破10度」　非常寒冷區擴2地

今17:21進入冬至「128年來最早」　迎接最長黑夜

今17:21進入冬至「128年來最早」　迎接最長黑夜

新一輪降溫開始「越晚越寒冷」　粉專：明後天最冷

新一輪降溫開始「越晚越寒冷」　粉專：明後天最冷

快訊／又濕又冷「2縣市大雨特報」　下到入夜

快訊／又濕又冷「2縣市大雨特報」　下到入夜

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署

讀者迴響

熱門新聞

快訊／統神賽後遭「兄弟」尻頭

快訊／蹦闆道歉了

快訊／《拳上》開場狂暴互扁輸出

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

快訊／統神拳上輸蹦闆不服判決

《拳上》賽後爆衝突⋯

即／超大咖AV女優新有菜宣布引退

林襄IG神隱3天「無預警曬裸背照」！　掀兩派戰翻

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

卓榮泰要地方天災自己救！他怒嗆泯滅人性

直擊／統神親哥哥國動到場了！

替代役男墜樓亡！前員工聲援稱被霸凌挨告

台南東河里長罷免案投票通過　縣市合併後首件

朴信惠結婚首提老公哭了：我比想像沒自尊⋯　張娜拉終於摸到大賞爆哭

陳子豪FA補償　葉總思考保護名單

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

62歲狄鶯透視裝辣舞

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面