快訊／10級強風來了　今晨9.5℃「明全台有雨」

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防10級強陣風！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新北市石碇的9.5度。氣象署提醒，周一南方水氣北移，基隆北海岸、東半部、中南部及北部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。

大雨特報：基隆市、新北市、宜蘭縣

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氣象署今晨發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

氣象署也發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、花蓮沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，今天大陸冷氣團影響，清晨中部以北及東北部低溫只有12、13度，其他地區約14到16度，沿海空曠地區會更低，白天北部、東北部及東部高溫約15至18度，其他地區則在20至25度。

氣象署表示，降雨方面，基隆北海岸、東北部、東部及大台北山區仍有局部短暫雨，大台北平地也有零星降雨，其他地區多雲到晴。

氣象署預報，周一冷氣團影響，加上南方水氣北移，基隆北海岸、東半部、中南部及北部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨；周二冷氣團減弱，氣溫稍回升，水氣仍多，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，東南部、中南部及竹苗山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，晚起水氣減少，桃園以南轉為多雲。

▲▼周一雨區預報圖。（圖／氣象署）

