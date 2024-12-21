　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷氣團下午抵達「明晨最凍」　下周一全台溼答答

▲▼寒流,冷氣團,低溫,冬天,保暖。（圖／記者周宸亘攝）

▲冷氣團南下中，下午到入夜逐步降溫，明晨最冷。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(21日)另一波冷氣團開始南下，北台灣下午轉冷，其他地區入夜後跟進降溫，明天清晨北部、宜蘭局部地區低溫不到10度，下周一南方水氣輸入，各地降雨機會提高，下周一3500公尺以上高山有降雪機會。

氣象署預報員張承傳表示，今天上半天北部、東北部氣溫回升到17到18度，其他花東、中南部約21到26度，下午另一波大陸冷氣團開始南下，溫度逐漸下降，北台灣下午轉冷，晚上後北部、東北部約降到12到13度，其他地區入夜和深夜氣溫也會往下降，中南部13到15度，花東17度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天降雨偏迎風面地區，張承傳說明，桃園以北、宜蘭、花蓮、北部山區有局部短暫雨；明天降雨減少，基隆北海岸、東北部、東半部、大台北山區有局部短暫雨，大台北平地則為零星降雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一到下周二南方雲系北移，張承傳指出，各地降雨機會提高，基隆北海岸、東半部、中南部有局部短暫雨，北部也有零星下雨，這波水氣約下周二晚間離開，降雨減少，下周三聖誕節天氣比較穩定，水氣少，各地多雲到晴，剩東半部有零星降雨；下周四、下周五另一波東北季風增強，迎風面地區水氣增多，桃園以北、東半部有短暫雨。

此外，下周也有追雪機會，張承傳表示，下周一若溫度和水氣配合，3500公尺以上高山有機會降雪。

溫度趨勢方面，張承傳說明，今天冷氣團南下，將影響到下周一，最低溫將出現在周日清晨，中部以北、東北部低溫12到13度，其他地區14到15度，部分空曠地區溫度會更低，明天清晨北部、宜蘭會有局部10度以下低溫。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

明天北部高溫回升有限，約16度上下，整天感受偏冷，中南部、花東高溫下降，大約20到22度；下周二冷氣團減弱、溫度回升明顯，下周北部高溫可回升到22度，中南部、花東24到25度。

不過張承傳提醒，下周四又有一波東北季風增強，北部、東北部將再度轉涼，不過降溫沒有這波冷氣團明顯，北部低溫約16到17度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
槍殺看門狗！　惡男抓到了：要測槍枝準度
富商馬上風猝死！小三幫私生子驗DNA爭遺產
柯建銘列「亡國三人組」　立院未來會看到韓傅黃銅像「像秦檜一樣
快訊／拜登批准對台軍事援助　價值5億7130萬美元
台達電25歲研替墜樓亡　清大副校長悼念：每項任務都表現優異
雙鐵徵才1200人　1工作月薪上看80K
北漂冷爆「他被台北冬天嚇到」　內行曝超暖穿法：整天戶外不會冷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友月薪35K！她幫省錢卻遭劈腿「原因好心碎」　網勸：放生吧

健保、國民年金要多繳！2025新制懶人包　租屋補貼擴大

台達電25歲研替墜樓亡　清大副校長悼念：每項任務都表現優異

50嵐「點1特製飲品」　他驚見一杯100元！店員曝：不太可能純鮮奶

38歲女暴瘦「突瘋狂網購」竟是罹罕病！　醫曝6症狀示警

英熙今晚點燈！粉紅守衛佔領高雄港　聽「1.2.3木頭人」別亂動

傳毒物專家姜至剛接食藥署長　邱泰源不說死：正多方徵詢、未定案

快訊／又濕又冷「2縣市大雨特報」　下到入夜

男友薪水38K　她月入5萬「勸換工作」很過分嗎？網一面倒：好意思

冷氣團下午抵達「明晨最凍」　下周一全台溼答答

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

沒斑馬線...騎士停讓行人被撞　網疑為何要停車？騎士曝解答

國中生神復刻Avantgardey！　整齊大跳中職應援曲＋三振舞

青鳥激喊退回惡法！ #王世堅 現身與民眾齊喊「警察退回去」

立院衝突僵持1小時！陳玉珍強勢清場未遂　一掌拍出黃捷秒飛走

統神彈跳打拳嗆「把你打成狗」　蹦闆笑了：50萬台幣準備好了？

「金門坦克」陳玉珍清檯！　國民黨立委奪回主席台

男友月薪35K！她幫省錢卻遭劈腿「原因好心碎」　網勸：放生吧

健保、國民年金要多繳！2025新制懶人包　租屋補貼擴大

台達電25歲研替墜樓亡　清大副校長悼念：每項任務都表現優異

50嵐「點1特製飲品」　他驚見一杯100元！店員曝：不太可能純鮮奶

38歲女暴瘦「突瘋狂網購」竟是罹罕病！　醫曝6症狀示警

英熙今晚點燈！粉紅守衛佔領高雄港　聽「1.2.3木頭人」別亂動

傳毒物專家姜至剛接食藥署長　邱泰源不說死：正多方徵詢、未定案

快訊／又濕又冷「2縣市大雨特報」　下到入夜

男友薪水38K　她月入5萬「勸換工作」很過分嗎？網一面倒：好意思

冷氣團下午抵達「明晨最凍」　下周一全台溼答答

藍白修法致國庫空虛　卓榮泰：未來地震颱風地方政府自己勇敢面對

寄3包「巧克力」到台灣險坐牢　他1原因獲緩刑

抓到了！惡男槍殺看門米克斯犬　遭逮辯「要測試槍準度」：不知違法

目睹母車禍　陸女狂唸「要救媽媽」5天後猝死

快訊／鷹吉變「艾吉」　台啤雲豹宣布簽下前NCAA籃板王

諸羅山盃／最愛江坤宇！興穀小五生鐘語澤先發3局6K完封

南韓「最會跳舞夫妻檔」離婚了！Battle女王1年前才放閃　狠斬9年婚

黃舒衛／央行信用管制見效　資金、產業、政策三層利多來年可期

一咬下全是肉汁！天母巷弄車庫內的煙燻鵝肉店　必搭一碗切仔麵

男友月薪35K！她幫省錢卻遭劈腿「原因好心碎」　網勸：放生吧

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

生活熱門新聞

快訊／三立記者道歉了：會恪守記者本分

又有冷氣團「周日全台大降溫」　跨年冰凍中倒數

翻轉字大師寫「巧芯」　寫的是垃圾

台中13歲女兒、孫女遭網友拐走　他心急PO文求協尋

冬至到！　6禁忌8習俗一次看

快訊／10級強風要來了「13縣市警戒」　今到下周一風最大

北漂被台北冬天嚇到！內行曝超暖穿法：整天戶外不會冷

同事薪水多2千　他1招讓調薪年終全GG

快訊／板南線異常　忠孝復興站塞爆

冬至睡覺就能開運　1招助升官求職

雙鐵徵才1200人「1工作月薪上看80K」　高鐵、台鐵職缺薪資一次看

「冬至」午後冷氣團到！　5縣市低溫特報

快訊／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

即／連鎖超市竄改有效期　雞腿排「延3個月」

更多熱門

相關新聞

快訊／4縣市低溫特報「不到10度」　1地非常寒冷　

快訊／4縣市低溫特報「不到10度」　1地非常寒冷　

冷氣團南下中，中央氣象署今(21日)上午10時30分針對4縣市發布低溫特報，今下午到明晚局部低溫可能跌破10度，其中新北市亮橙色燈號，顯示非常寒冷。

快訊／10級強風要來了「13縣市警戒」　今到下周一風最大

快訊／10級強風要來了「13縣市警戒」　今到下周一風最大

新一波冷氣團趕路中「今晚明晨進冰箱」　低溫跳破10度

新一波冷氣團趕路中「今晚明晨進冰箱」　低溫跳破10度

不鼓勵粉絲佔地「卡位」南市府祭出清場公告

不鼓勵粉絲佔地「卡位」南市府祭出清場公告

冷氣團午後來襲「越晚越冷」下探10度　跨年偏暖

冷氣團午後來襲「越晚越冷」下探10度　跨年偏暖

關鍵字：

天氣氣象署氣象冷氣團東北季風下雨低溫氣溫降雪

讀者迴響

熱門新聞

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

他上傳「6000青鳥空拍照」　AI算出現場人數

謝克洋認愛「三立記者魏汶萱」　喊告媒體造謠

日本2025新制　快速通關台灣旅客率先適用

快訊／三立記者道歉了：會恪守記者本分

美麗新影城12／30起暫停營業　關鍵原因曝

又有冷氣團「周日全台大降溫」　跨年冰凍中倒數

財劃法三讀通過　財部：增釋3753億衝擊全民福祉

翻轉字大師寫「巧芯」　寫的是垃圾

妹子下面長痘痘！害羞內診「整片菜花田」炸出醫看傻

台鐵旅客「落軌畫面曝光」！列車進站瞬間消失

「抓奶龍爪手」　男女街頭肉搏29秒片瘋傳

即／新北賓士猛撞9機車！4人受傷

雪梨台陸夫妻雙屍案　新租戶：是場噩夢

台中13歲女兒、孫女遭網友拐走　他心急PO文求協尋

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

「金門坦克」陳玉珍清場！一掌拍下...黃捷不見了

院長韓國瑜抵達立法院　臉色凝重準備開會遭潑水

全聯倉儲9死「火場內部曝光」　消防員驚險挺進救援

沒斑馬線...騎士停讓行人被撞　網疑為何要停車？騎士曝解答

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面