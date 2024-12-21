冷氣團下午抵達「明晨最凍」　下周一全台溼答答

▲冷氣團南下中，下午到入夜逐步降溫，明晨最冷。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(21日)另一波冷氣團開始南下，北台灣下午轉冷，其他地區入夜後跟進降溫，明天清晨北部、宜蘭局部地區低溫不到10度，下周一南方水氣輸入，各地降雨機會提高，下周一3500公尺以上高山有降雪機會。

氣象署預報員張承傳表示，今天上半天北部、東北部氣溫回升到17到18度，其他花東、中南部約21到26度，下午另一波大陸冷氣團開始南下，溫度逐漸下降，北台灣下午轉冷，晚上後北部、東北部約降到12到13度，其他地區入夜和深夜氣溫也會往下降，中南部13到15度，花東17度。

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今天降雨偏迎風面地區，張承傳說明，桃園以北、宜蘭、花蓮、北部山區有局部短暫雨；明天降雨減少，基隆北海岸、東北部、東半部、大台北山區有局部短暫雨，大台北平地則為零星降雨。

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一到下周二南方雲系北移，張承傳指出，各地降雨機會提高，基隆北海岸、東半部、中南部有局部短暫雨，北部也有零星下雨，這波水氣約下周二晚間離開，降雨減少，下周三聖誕節天氣比較穩定，水氣少，各地多雲到晴，剩東半部有零星降雨；下周四、下周五另一波東北季風增強，迎風面地區水氣增多，桃園以北、東半部有短暫雨。

此外，下周也有追雪機會，張承傳表示，下周一若溫度和水氣配合，3500公尺以上高山有機會降雪。

溫度趨勢方面，張承傳說明，今天冷氣團南下，將影響到下周一，最低溫將出現在周日清晨，中部以北、東北部低溫12到13度，其他地區14到15度，部分空曠地區溫度會更低，明天清晨北部、宜蘭會有局部10度以下低溫。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

明天北部高溫回升有限，約16度上下，整天感受偏冷，中南部、花東高溫下降，大約20到22度；下周二冷氣團減弱、溫度回升明顯，下周北部高溫可回升到22度，中南部、花東24到25度。

不過張承傳提醒，下周四又有一波東北季風增強，北部、東北部將再度轉涼，不過降溫沒有這波冷氣團明顯，北部低溫約16到17度。