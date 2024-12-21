冷氣團午後來襲「越晚越冷」下探10度　跨年偏暖

▲今天大陸冷氣團南下、越晚越冷。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天大陸冷氣團南下、越晚越冷，北台部分平地今晚將降至10度左右。明(22)日「大陸冷氣團」籠罩，北台整天冷，下週一白天起至下週三(25日)耶誕前後，冷空氣逐日減弱，氣溫逐日漸升。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(21)日起「大陸冷氣團」(圖)南下，各地氣溫逐漸下降、愈晚愈冷，北台部分平地今晚將降至10度左右，應注意保暖；大台北、東半部有局部短暫雨的機率，北海岸、東北部明顯降雨。

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各地區氣溫為：北部18降至10度、中部11至23度、南部13至25度、東部11至24度。

▲週末還是冷。（圖／中央氣象署）



明(22)日「大陸冷氣團」籠罩，北台整天冷，中南部早晚冷。西半部晴時多雲，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨。因夜間「輻射冷卻」加成，明日早晚及下週一(23日)清晨、部分平地將降至10度以下，年長者及有心血管疾病的患者，應特別注意保暖、以保健康。

下週一白天起至下週三(25日)耶誕前後，冷空氣逐日減弱，氣溫逐日漸升。下週一(南海擾動的)中層雲自西方移入，各地雲量增多，東半部有局部短暫雨、西半部亦有零星降雨的機率；下週二、三西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

▲跨年(31日20時)模擬圖顯示無冷空氣。（圖／洩天機教室）

下週四(26日)另一鋒面逐漸南下，大台北、東半部轉有局部短暫雨。下週五(27日)鋒後冷空氣南下、氣溫逐漸下降。28，29日冷空氣影響，天氣轉冷；30日起氣溫逐日回升，跨年無強冷空氣、天氣偏暖。