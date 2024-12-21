倉儲類工程施工具特性　桃園強化倉儲防火工安啟動聯合稽查

▲桃園強化倉儲防火工安，啟動聯合稽查。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對台中市19日下午發生倉儲工地火災，造成9名工人不幸罹難的重大工安事件，桃園市政府今(20)日立即啟動跨局處聯合稽查機制，由建管處、勞檢處及消防局共同抽查轄內施工中的倉儲工地，全面性檢視工地防火安全設備與防護措施。

建管處表示，倉儲類工程因施工特性，現場普遍存放大量施工材料，如木材、油漆、溶劑及保溫材料等易燃物品，這些材料在高溫或火花的情況下極易引發火災。此外，倉儲工地為提升效率，結構、裝修及機電設備多採同步施工，若未妥善管理，更會增加火災風險。

建管處統計，目前全市在建大型倉儲工地共9件，本次稽查除工地基本的施工防護措施外，重點檢視工地是否設置預防火災之適當設備與措施，並要求工地指派專人落實安全管理。今日市府稽查團隊已前往大園一處倉儲工地執行檢查，工地安全維護措施尚稱完備，惟仍要求工地應持續落實各項安全措施。

建管處進一步表示，未來將與勞檢處、消防局共同研議工地火害的高風險施工階段(如木作裝修、油漆噴塗及易燃材料堆置等)精進作為，加強工地自主檢查與稽查機制。工地負責人必須確實依規定設置各項安全設施並定期檢查維護，若查獲缺失或違規情事，將依建築法第89條規定，處以新台幣1萬8,000元至9萬元罰鍰，情節重大者將勒令停工。建管處也呼籲所有營造廠商提高警覺，主動落實各項工地安全防護措施，共同維護工地施工安。