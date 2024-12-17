真的讓你一隻手！MMA「獨臂拳手」1回合KO對手　創生涯首次3連勝

One-armed MMA fighter Marney Maxx with a NASTY first round KO today pic.twitter.com/5OxzO16hoB — Happy Punch (@HappyPunch) December 14, 2024

記者趙蔡州／綜合報導

巴西MMA（綜合格鬥）選手麥克斯（Marney Maxx）13日在巴西里約熱內盧舉辦MMA賽事中擊敗了對手，特別的是他的左手臂只有上臂、沒有下臂，他仍在1回合內快速KO對手，並達成生涯首次3連勝，生涯戰績達到6勝4負。

▲麥克斯1回合內KO對手。（圖／翻攝自X）

根據MMA Junkie報導，麥克斯13日出戰在巴西里約熱內盧舉辦的Shooto Brasil 127賽事，沒想到第一局他先是以左上鞭腿突破對手席爾瓦（Esterferson da Silva）的防禦並命中下巴，儘管席爾瓦試圖後退重整態勢，他卻沒有打算放棄優勢，快速上前使用飛身膝擊打出破綻，再以一記右勾拳將席爾瓦打到癱在鐵籠邊，最後再次以右勾拳直接KO對手。

麥克斯勝利的影片曝光後，立刻在各大社群平台瘋傳，網友直呼他的勝利實在太勵志、太振奮人心。麥克斯這次的勝利創下了生涯首次3連勝的佳績，也讓他的生涯戰績達到6勝4負。