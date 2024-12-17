　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

真的讓你一隻手！MMA「獨臂拳手」1回合KO對手　創生涯首次3連勝

記者趙蔡州／綜合報導

巴西MMA（綜合格鬥）選手麥克斯（Marney Maxx）13日在巴西里約熱內盧舉辦MMA賽事中擊敗了對手，特別的是他的左手臂只有上臂、沒有下臂，他仍在1回合內快速KO對手，並達成生涯首次3連勝，生涯戰績達到6勝4負。

▲▼讓你一隻手！獨臂MMA格鬥拳手　第一回合就KO對手贏得3連勝。（圖／翻攝自X）

▲麥克斯1回合內KO對手。（圖／翻攝自X）

根據MMA Junkie報導，麥克斯13日出戰在巴西里約熱內盧舉辦的Shooto Brasil 127賽事，沒想到第一局他先是以左上鞭腿突破對手席爾瓦（Esterferson da Silva）的防禦並命中下巴，儘管席爾瓦試圖後退重整態勢，他卻沒有打算放棄優勢，快速上前使用飛身膝擊打出破綻，再以一記右勾拳將席爾瓦打到癱在鐵籠邊，最後再次以右勾拳直接KO對手。

麥克斯勝利的影片曝光後，立刻在各大社群平台瘋傳，網友直呼他的勝利實在太勵志、太振奮人心。麥克斯這次的勝利創下了生涯首次3連勝的佳績，也讓他的生涯戰績達到6勝4負。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
藍色小藥丸恐走入歷史！新版本「變成粉紅色」
急速降溫「2天破百人送醫」年輕人也扛不住　醫教保暖3招
李珠珢54秒「洶湧片段」瘋傳！　粉絲大愛
調升健保點值！　卓榮泰承諾：今年一定調整每點補助至0.9元
旅菲台商失蹤2個月！遺體找到了
快訊／卓榮泰宣布新人事案　國安會諮委馬永成任政務委員

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

藍色小藥丸恐走入歷史！新版本「變成粉紅色」

旅菲台商失蹤2個月！　警尋獲遺體「頭部中彈」錢被盜領

真的讓你一隻手！MMA「獨臂拳手」1回合KO對手　創生涯首次3連勝

諧星1年被盜刷200萬！收通知「卡刷爆」才發現　犯罪手法騙過銀行

川普13歲孫女長大了！　媽咪伊凡卡大讚「我最愛的女孩」

中國人奇葩了！在日本寧靜街頭吵鬧拍怪片　只為賣這套衣服

英6歲男童「學校撞到頭」　回家睡夢中死亡！校方：只是碰一下

頑強抵抗7小時！南韓警方今早試圖搜索總統府　遭維安人員死命阻擋

19歲少女遇性侵「全身遭脫光」！機智咬翻歹徒指甲　他痛到秒投降

尹錫悅又慘了！檢方緊急逮捕「建晉法師」　涉嫌自稱國師收賄

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

藍色小藥丸恐走入歷史！新版本「變成粉紅色」

旅菲台商失蹤2個月！　警尋獲遺體「頭部中彈」錢被盜領

真的讓你一隻手！MMA「獨臂拳手」1回合KO對手　創生涯首次3連勝

諧星1年被盜刷200萬！收通知「卡刷爆」才發現　犯罪手法騙過銀行

川普13歲孫女長大了！　媽咪伊凡卡大讚「我最愛的女孩」

中國人奇葩了！在日本寧靜街頭吵鬧拍怪片　只為賣這套衣服

英6歲男童「學校撞到頭」　回家睡夢中死亡！校方：只是碰一下

頑強抵抗7小時！南韓警方今早試圖搜索總統府　遭維安人員死命阻擋

19歲少女遇性侵「全身遭脫光」！機智咬翻歹徒指甲　他痛到秒投降

尹錫悅又慘了！檢方緊急逮捕「建晉法師」　涉嫌自稱國師收賄

藍色小藥丸恐走入歷史！新版本「變成粉紅色」

上海推動陸客團來台　國台辦：樂見大陸居民早日恢復赴台旅遊

台中港擱淺油輪開始抽取重油　P＆I與船體險承保公司都未出面

上海陸客來台有望？國台辦喊「樂見」

腹膜透析怕感染？台大醫揭存活率高於血液透析、腎功能保留更久

美知名老戲骨離世！「對抗食道癌2年半」病逝療養院　享壽70歲

安格斯12星座一周運勢12／16-12／22　處女別太快放感情、雙魚直覺特別強

快訊／卓榮泰宣布新人事案　國安會諮委馬永成任政務委員

急速降溫「2天破百人送醫」年輕人也扛不住　醫教保暖3招

旅菲台商失蹤2個月！　警尋獲遺體「頭部中彈」錢被盜領

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

北韓兵在俄陣亡「臉部遭焚毀」影片曝

即／萬那杜規模7.4強震　有潛在海嘯威脅

櫻花妹丟Airpods！定位顯示被帶到台灣

萬那杜7.3強震！　美大使館受損緊急關閉

敘利亞發現亂葬崗　至少堆埋10萬無名屍

雪梨女屍案「台裔丈夫遺體」疑尋獲

大谷寵妻魔人　老婆生日「26億別墅」當禮物

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

阿塞德「空運近2公噸現金」存入俄銀行

大力水手、丁丁版權滿95年　2025年起可無償使用

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

衣服意外捲進攪拌機　19歲男「瞬間被吞」身亡

19歲少女遇性侵！機智「咬翻歹徒指甲」

更多熱門

相關新聞

陸奧運冠軍之子11歲身高136公分 決定打「生長激素」

陸奧運冠軍之子11歲身高136公分 決定打「生長激素」

大陸奧運拳擊金牌選手鄒市明和前央視主持人冉瑩穎共有三個孩子，二兒子皓皓今年11歲，身高卻只有136.6公分，讓身為家長的兩人十分擔憂，擔心錯過成長黃金發育期。經過兩年的觀察，在醫生的建議下，媽媽冉瑩穎決定讓皓皓打「生長激素」，不過，這舉動也讓支持與反對的輿論交鋒，在網路上形成熱議話題。

幫Toyz教訓失敗！蹦闆輸了改名「統神的狗」

幫Toyz教訓失敗！蹦闆輸了改名「統神的狗」

李洋年終賽好表現　林郁婷猛虧

李洋年終賽好表現　林郁婷猛虧

林郁婷盼WB盡快完成規範

林郁婷盼WB盡快完成規範

2028奧運恐無拳擊項目？國際奧會回應

2028奧運恐無拳擊項目？國際奧會回應

關鍵字：

MMA拳擊

讀者迴響

熱門新聞

即／中捷隨機砍人案兇嫌曝「吞16顆電池」輕生

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

狼教練性侵小球員！家長心碎現身

統神「130→99KG」瘦臉曝光！　帥到驚呆批踢踢

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

快訊／考委人事案蓋錯票！　黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重

即／國小棒球教練性侵25球員　盧秀燕震怒說話了

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

更多

最夯影音

更多

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面