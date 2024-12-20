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保險套卡在陰道「挖20分鐘才拿出」妹子崩潰！醫喊：勇敢去掛急診

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO超崩潰。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

一對情侶性行為進行到一半時，發現保險套不見了，但是兩人都沒換姿勢，也沒有拔出來，徹底翻找過房間一遍，最後發現保險套卡在陰道內，花了20分鐘才將保險套取出，「挖出來是一個扁的圓形」。對此，有醫護人員留言，遇到此狀況，請到急診找專業人士，3分鐘就能取出。

女網友在Dcard發文，「保險套卡在陰道裡」，做到一半男友發現保險套不見了，兩人驚慌失措地在房間裡尋找。由於沒換姿勢、沒換位子，甚至還沒拔出來，她也完全沒有感覺到陰道裡有異物。上網查詢後，發現有些人也曾經歷過類似情況，保險套卡在陰道內卻毫無感覺。

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確認保險套卡在陰道後，原PO躺在床上試著讓自己變濕，「當下非常無奈，而且很希望一切是做夢」，過程中非常崩潰又很緊張，因為感覺自己完全摸不到保險套，「我中指都要完全進去了，還是沒摸到塑膠」。

經過多次嘗試，原PO終於摸到不柔軟的東西，她開始慢慢勾出保險套，最終成功取出，整個過程耗時約20分鐘，「整個手很畸形，往內凹的感覺，完全塞進去陰道，挖出來是一個扁的圓形」。

貼文曝光，有醫護人員提醒，「身為急診室護理師的我，女孩們拿出妳們的勇氣來掛號！（或去婦產科千萬不要自行解決），某年的寒冬夜裡有一對情侶來急診，當時人很少，男生小心翼翼走到檢傷旁邊支支吾吾跟學姐說，那個不好意思我們剛剛完事，但是保險套好像卡在女友妹妹裡面了，交給專業的三分鐘取出還不會受傷的！自己處理很可能會殘留異物，或更深不清楚導致發炎，很嚴重的」。

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