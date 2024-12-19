達美樂最新「奶香火山披薩」半價開吃！還有超狂鮮蝦火山披薩

▲達美樂推出全新「奶香火山披薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼起司火山披薩掀起搶吃潮後，速食品牌「達美樂」再推全新「奶香火山披薩」，同樣使用3D火山立體造型呈現，可搭配全系列口味，沾著吃超過癮，即日起於全門市上市，還可享外帶半價優惠；12月20日起加碼開賣限量「蝦霸起司火山披薩」，火山口鋪滿鮮蝦，視覺效果滿分。

達美樂推出全新限定「奶香火山披薩」，延續3D立體火山造型，在披薩正中間裝著香醇奶香熔岩醬，且每個披薩口味皆可做成奶香火山披薩，把披薩沾進滿滿奶香醬中，大口咬下超滿足，即日起正式上市，還可享限時半價優惠，最低345元就能吃到，同步提供799元、1199元、1688的火山套餐選擇。

▲「蝦霸起司火山」限時10天販售。

12月20日加碼開賣聖誕節限定「蝦霸起司火山」，把滿滿鮮蝦鋪在整圈火山口，獨特鮮蝦火山造型超吸睛，限時10天販售，各門市售完為止，同樣可享外帶半價優惠，每個特價699元。

▲漢堡王推「美式花生重磅漢堡」。

另，漢堡王年末也推出期間限定「美式花生重磅漢堡」，一共有4款選擇，其中，「美式花生雙層安格斯牛堡」夾入雙層安格斯厚切牛肉排、鹹香培根、濃郁起司，最後鋪滿生菜、淋上花生醬，售價190元，還有搭配370度火烤純牛肉的「美式花生重磅雙牛堡」、「美式花生牛肉堡」，售價149元起。

不能吃牛的也有「美式花生雙層脆雞堡」，漢堡裡夾入2塊帶有黑胡椒香的酥脆雞肉排，搭配花生醬，售價119元，販售至2025年1月13日止，數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。