【廣編】2024台北國際建材展　FORMICA富美家耐燃一級火立克1.0mm全新品首次登場

▲台灣富美家的2024台北國際建材展攤位設計，希望能在現場帶給參觀的設計師們更具溫暖以及沉穩的「家」的氛圍。

圖、文／台灣富美家提供

2024台北國際建材展於即日起至12/15在南港展覽館一館盛大舉行，台灣富美家此次參展帶來具有同樣耐燃性能卻更具厚度優勢的火立克全新1.0mm系列，以及金麗金屬預計在2025年推出的全新花色，要讓大家在裝飾面材上擁有更完整及多樣化的選擇。

本次展覽最大亮點莫過於由無機不燃芯材所製成的富美家®火立克®+潔菌板終於推出了1.0mm系列！延續美耐板原有耐磨及防刮的特性，新推出的火立克® 1.0mm不但具有同樣的耐燃性能，更擁有輕薄的厚度優勢，不論應用在牆面或櫥櫃門板上都相當合適，現場展示了利用火立克1.0mm製作的收納展示櫃，讓設計師們在門板的應用上有更多選擇，也更能有效全面提升建築消防安全性。

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廣受設計師喜愛的金麗金屬系列，這次也在展覽中搶先公開2025年即將上市的五種金屬板花色！DecoMetal® by Homapal 板材，表面使用真正的金屬精製而成的優質金屬美耐板，與金屬板材相比質地輕盈。採用特殊壓花技術與手工抛光所打造出與衆不同的金屬表面，多種花色也引用最新耐刮霧面技術－SRM，能用於廣泛水平面、抗指絞的特色也相當適合用於人流高的環境，新的花色登場將讓金屬板在設計應用上更加全面豐富。

2024台北國際建材展(12/12-15)

地點: 南港展覽館一館

攤位號碼：地壁材及裝飾建材區 I-816

聯絡人:Agnes Lin / 0937185081

