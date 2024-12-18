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社會 社會焦點 保障人權

創最高海拔防疫記錄！走路4hrs把40公斤「浪犬+籠」扛下玉山

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

玉山日前出現一隻疑似遭人棄養的黃色浪犬，因饑餓跑到海拔3402公尺的排雲山莊廚房討食，而被人員誘捕，但因有攻擊性無法繫繩帶下山，最後只能連狗帶籠，以人力行走8.5公里，花費4小時將總重40公斤的誘捕籠扛下山，創下嘉畜所最高海拔防疫記錄。嘉畜所呼籲，飼主若將寵物帶進國家公園或國家森林遊樂區，將依動物傳染病防治條例最高開罰100萬。

▲▼玉山浪犬以人力扛下山，創下嘉畜所最高海拔防疫記錄。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲玉山遊蕩浪犬以人力扛下山，創下嘉畜所最高海拔防疫記錄。（圖／記者高堂堯翻攝）

嘉義縣家畜疾病防治所日前接獲玉山國家公園管理處通報，指有犬隻在玉山群峰出沒超過月餘，還跑到天文台觀測站，考量保護野生動物與狂犬病防疫，須將犬隻移除。

▲▼玉山浪犬以人力扛下山，創下嘉畜所最高海拔防疫記錄。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉畜所指出，該犬隻在玉山群峰遊蕩超過月餘，因饑餓跑至排雲山莊廚房討食而被誘捕，由於具攻擊性無法使用牽繩帶下山，嘉畜所管制隊員整裝打算上山帶回時，恰好遇到玉管處聘請的物資背工扛柴油桶抵達排雲山莊，嘉畜所與玉管處討論後，決定將裝有犬隻高2公尺、總重40公斤的誘捕籠，以人力方式扛下山。

▲▼玉山浪犬以人力扛下山，創下嘉畜所最高海拔防疫記錄。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉畜所指出，這隻黃色浪犬雖體態稍瘦，但精神與健康狀況尚佳，推測是民眾山區旅遊時就地棄養或走失犬隻，在高山遊蕩時應有被餵食狀況。先前阿里山國家森林區內被國際列為瀕危鳥類帝雉，也曾遭遊蕩犬騷擾，經嘉畜所管制隊員2天不分日夜捕抓，已將造成危害犬隻全數補抓完畢。

據悉，台灣國家公園孕育近9成以上原生物種，為保障遊客與園區野生動物安全，玉管處制定公告禁止攜帶寵物進入生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區，以及勿餵食野生物等相關規定，違反者最高可裁罰3000元罰鍰。

▲▼玉山浪犬以人力扛下山，創下嘉畜所最高海拔防疫記錄。（圖／記者翁伊森翻攝）

玉山國家公園塔塔加遊憩區每年吸引70萬遊客造訪，根據玉管處近年監測結果，該區域遊蕩犬數量竟持續成長，亦曾發生山羌或其他野生動物遭野狗群攻擊受傷案件。2008年太魯閣國家公園曾進行食肉目動物疾病風險調查，發現園內野生食肉目動物犬瘟熱陽性率高達25.8%，病毒序列分析竟與犬隻為同一株病毒，顯示野生動物所感染的犬瘟熱是從狗傳染而來。

嘉畜所呼籲，山區民眾飼養犬貓應繫繩外，更應善盡絕育、寵物登記與注射狂犬病疫苗等飼主責任，考量台灣目前仍有狂犬病陽性案例檢出，森林遊樂區也曾發生死亡鼬獾及白鼻心確診病例，為防止人畜共通傳染病在毛小孩身上與野生動物間擴散，無飼主犬貓將全數捕抓移除不回放。另外，飼主若將寵物帶進國家公園或國家森林遊樂區，將依動物傳染病防治條例最高開罰100萬。

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