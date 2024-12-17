　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／基市議員張顥瀚涉詐領助理費　裁定延押3個月

▲▼今（25）日由民進黨發言人戴瑋姍、基隆市議員張顥瀚、張之豪召開「市長變強盜被告，謝國樑丟基隆人的臉」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨基隆市議員張顥瀚。（圖／民進黨提供）

記者郭世賢、鄒鎮宇／基隆報導

民進黨基隆市議員張顥瀚涉詐領助理費，10月23日被羈押禁見。基隆地檢署17日偵查終結，依法提起公訴並移審基隆地方法院。對此，基隆地院認為，張顥瀚有可能干擾證人供訴，因此判延押3個月但不禁見。

法官17日開庭訊問後，認張顥瀚涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務機會詐取財物罪、刑法第214條使公務員登載不實罪，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，犯罪嫌疑重大。

另外，共同正犯與證人及張顥瀚間有親屬關係，被告有可能干擾證人的供訴，羈押之原因及必要性仍存在，應依刑事訴訟法第101條第1項第2款及第3款之規定，自113年12月17日起羈押3月。

回顧此案，基隆地檢署接獲情資，張顥瀚疑有不法詐領助理補助費，於10月22日指揮法務部廉政署人員持搜索票執行搜索，並向法院聲請羈押禁見，並經法院於同年月23日裁定羈押禁見。

檢方搜查發現，基隆市議會第19屆及第20屆的現任議員張顥瀚，以「低薪高報助理薪資」方式讓張姓助理從2018年12月25日起開始詐領助理補助費；陳姓助理自2019年1月至同年12月間實領薪資僅為每月3萬5000元，自2020年1月起迄至2024年9月間實領薪資則略提高為每月3萬7000元，但張顥瀚卻為浮報助理薪資為4萬3900元至5萬3000元不等，再將額外取得的款項挪為己用，詐得助理補助費及春節慰問金共計67萬33元。

張顥瀚及陳姓助理兩人，另以「親友為人頭虛報助理費」方式詐領助理補助費，張顥瀚指示陳姓助理在公費助理費申請書，填載未實際從事助理工作且不知情的張母虛偽申報，詐得助理補助費及春節慰問金共計11萬2453元。

檢察官認2人均涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上機會詐取財物及刑法第214條之使公務員登載不實等罪，且兩人也在偵查中自白犯罪並繳回犯罪所，因此於17日提起公訴。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／好冷！5縣市低溫特報
伏地挺身不算霸凌！當事人千字控「手抖繼續辦公」：傷害多深才算
正妹直播主酷萱身亡　爆遭殺害
冷氣團襲台「134人OHCA」！
男被載到摩鐵「繩縛性侵」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／東港貨輪晚間火警！26消防員緊急出動

快訊／基市議員張顥瀚涉詐領助理費　裁定延押3個月

新竹狗狗「叼回人頭骨」嚇壞飼主！死者身分曝光　身邊有作案工具

畫面曝光！夫妻看診擦撞遊覽車...婦捲車底　腿被輾過恐截肢

快訊／指空軍前副司令張延廷是台奸　于北辰貶抑人格判賠20萬

高雄「九龍齋」自稱百年老店：梁實秋是常客　得金獎卻賣過期品

淫魔帶隊戰績好曾獲選「最佳教練」　住處火警家長還募款幫租屋

高雄「九龍齋」過期蜜餞遍及21縣市　金門縣：查無違規產品

機車違停紅線遭盤查　騎士心虛露餡...警在腰間搜出毒咖啡包

偵辦台版柬埔寨案　北檢主任檢察官曾揚嶺獲「傑出貢獻獎」

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

「最喜歡的英文單字？」　老師教一詞：超有深度

快訊／東港貨輪晚間火警！26消防員緊急出動

快訊／基市議員張顥瀚涉詐領助理費　裁定延押3個月

新竹狗狗「叼回人頭骨」嚇壞飼主！死者身分曝光　身邊有作案工具

畫面曝光！夫妻看診擦撞遊覽車...婦捲車底　腿被輾過恐截肢

快訊／指空軍前副司令張延廷是台奸　于北辰貶抑人格判賠20萬

高雄「九龍齋」自稱百年老店：梁實秋是常客　得金獎卻賣過期品

淫魔帶隊戰績好曾獲選「最佳教練」　住處火警家長還募款幫租屋

高雄「九龍齋」過期蜜餞遍及21縣市　金門縣：查無違規產品

機車違停紅線遭盤查　騎士心虛露餡...警在腰間搜出毒咖啡包

偵辦台版柬埔寨案　北檢主任檢察官曾揚嶺獲「傑出貢獻獎」

籃網送走施洛德慘輸29分　西蒙斯控球6失誤：只是閱讀比賽問題

快訊／5縣市低溫特報！　急凍跌破10度

當音樂遇上棒球　「台灣尚勇」不只是一首歌

快訊／東港貨輪晚間火警！26消防員緊急出動

輝達GB200機櫃供應鏈還需調整　研調估出貨高峰延至明年二、三季

快電學舉辦線下課程　攜手三大專家打造知識變現平台

三總運醫中心做後盾　潘傑楷現身親曝手傷恢復狀況

陪妻檢查「垂體瘤」！醫一看男子驚呼：罹病的人是你

網美女大生寵粉抽「原味內衣褲」　日網反出征：丟日本的臉

周杰倫10大經典歌曲一次看！　第1名「發行20年還是超愛唱」

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

即／中捷隨機砍人案兇嫌曝「吞16顆電池」輕生

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

狼教練性侵小球員！家長心碎現身

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

即／幼兒園爆finger inside　2歲男童疑遭女師指侵

即／國小棒球教練性侵25球員　盧秀燕震怒說話了

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

獨／《一把青》男星現身法院！聘名律師打離婚官司

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

侵犯25男童遭解聘　狼教練開車入山欲輕生

獨／「深海閻王」遭斷腳筋成淫狼　再爆性侵14歲少女

變態狼下藥迷姦男子　遭重判8年4月

即／狼教練侵犯學生增至31人！前任校長道歉了

即／40年老師傅修車被夾死　疑油壓故障奪命

更多熱門

相關新聞

基隆議員張顥瀚涉詐領助理費78萬　檢方偵結起訴

基隆議員張顥瀚涉詐領助理費78萬　檢方偵結起訴

民進黨基隆市議員張顥瀚涉詐領助理費，基隆地檢署今（17）日偵查終結，認張顥瀚、陳姓助理等2人詐領助理補助費及春節慰問金，共計78萬2486元，涉犯貪污治罪條例之利用職務上機會詐取財物及刑法使公務員登載不實等罪，依法提起公訴，今日移審基隆地方法院。

護航綠電蟑螂　永靖前鄉長、主秘延押

護航綠電蟑螂　永靖前鄉長、主秘延押

屏檢破獲6水房車手集團 分層手法爆光

屏檢破獲6水房車手集團 分層手法爆光

破獲近9百公斤愷他命　基主任檢察官獲卓榮泰頒獎狀嘉勉

破獲近9百公斤愷他命　基主任檢察官獲卓榮泰頒獎狀嘉勉

愛夢家健身淪洗錢工具　收贓1.1億羈押禁見

愛夢家健身淪洗錢工具　收贓1.1億羈押禁見

關鍵字：

基隆市議員詐領助理費羈押禁見張顥瀚基隆地檢署

讀者迴響

熱門新聞

即／中捷隨機砍人案兇嫌曝「吞16顆電池」輕生

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

狼教練性侵小球員！家長心碎現身

統神「130→99KG」瘦臉曝光！　帥到驚呆批踢踢

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

快訊／考委人事案蓋錯票！　黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重

人妻幫洗澡！神手一掏「摸出睪丸癌」　老公確診卻笑了

即／幼兒園爆finger inside　2歲男童疑遭女師指侵

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

更多

最夯影音

更多

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面