快訊／基市議員張顥瀚涉詐領助理費　裁定延押3個月

▲民進黨基隆市議員張顥瀚。（圖／民進黨提供）



記者郭世賢、鄒鎮宇／基隆報導

民進黨基隆市議員張顥瀚涉詐領助理費，10月23日被羈押禁見。基隆地檢署17日偵查終結，依法提起公訴並移審基隆地方法院。對此，基隆地院認為，張顥瀚有可能干擾證人供訴，因此判延押3個月但不禁見。

法官17日開庭訊問後，認張顥瀚涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務機會詐取財物罪、刑法第214條使公務員登載不實罪，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，犯罪嫌疑重大。

另外，共同正犯與證人及張顥瀚間有親屬關係，被告有可能干擾證人的供訴，羈押之原因及必要性仍存在，應依刑事訴訟法第101條第1項第2款及第3款之規定，自113年12月17日起羈押3月。

回顧此案，基隆地檢署接獲情資，張顥瀚疑有不法詐領助理補助費，於10月22日指揮法務部廉政署人員持搜索票執行搜索，並向法院聲請羈押禁見，並經法院於同年月23日裁定羈押禁見。

檢方搜查發現，基隆市議會第19屆及第20屆的現任議員張顥瀚，以「低薪高報助理薪資」方式讓張姓助理從2018年12月25日起開始詐領助理補助費；陳姓助理自2019年1月至同年12月間實領薪資僅為每月3萬5000元，自2020年1月起迄至2024年9月間實領薪資則略提高為每月3萬7000元，但張顥瀚卻為浮報助理薪資為4萬3900元至5萬3000元不等，再將額外取得的款項挪為己用，詐得助理補助費及春節慰問金共計67萬33元。

張顥瀚及陳姓助理兩人，另以「親友為人頭虛報助理費」方式詐領助理補助費，張顥瀚指示陳姓助理在公費助理費申請書，填載未實際從事助理工作且不知情的張母虛偽申報，詐得助理補助費及春節慰問金共計11萬2453元。

檢察官認2人均涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務上機會詐取財物及刑法第214條之使公務員登載不實等罪，且兩人也在偵查中自白犯罪並繳回犯罪所，因此於17日提起公訴。