破獲運毒集團近9百公斤愷他命　基主任檢察官獲卓榮泰頒獎狀嘉勉

▲基檢偵結漁船跨境走私近九百公斤毒品愷他命案，對曹姓等18名被告提起公訴。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

基隆地檢署日前指揮海巡署基隆查緝隊等單位，於7月8日破獲運毒集團自境外以漁船走私方式運毒入台，攔阻891.85公斤第三級毒品愷他命流入市面，日前偵查終結後，將曹姓等18人依法提起公訴移審基隆地院。緝毒專責主任檢察官陳照世經獲選為「第11波安居緝毒專案」緝毒有功人士，於今（5）日下午2時獲得行政院卓院長親頒獎狀嘉勉。

▲基檢陳照世主任檢察官緝毒有功，獲行政院卓院長親頒獎狀。（圖／記者郭世賢翻攝）



本案緣於基隆查緝隊獲知運毒集團欲從台灣北部運輸毒品入台，調查後專案小組於7月8日凌晨，在新北市萬里區漁澳路萬里駱駝峰附近，查獲運毒貨車，並起出35麻布袋裝第三級毒品愷他命（總毛重高達891.85公斤），純度高達83.9％，可供約296萬餘人次施用，同時拘捕貨車駕駛、現場指揮及搬運人員等人，再於東澳漁港處拘捕其時駕駛漁船至海上接運毒品之漁船駕駛，並扣得運輸本案毒品之漁船，專案小組追查將在台運毒人員曹姓等18人一網成擒，偵查中並經均向法院聲請羈押禁見獲准。

▲本案查扣之毒品愷他命總毛重高達891.85公斤。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

全案日前偵查終結，將曹姓等18人以涉犯毒品危害防制條例第4條第3項之運輸第三級毒品及懲治走私條例第2條第2項之私運管制物品進口等罪，曹另涉犯毒品危害防制條例第8條第1項之轉讓第一級毒品罪，依法提起公訴移審基隆地院。

陳照世成功攔阻鉅量毒品流入台灣，並經獲選為「第11波安居緝毒專案」緝毒有功人士，於今日下午2時獲得行政院卓院長親頒獎狀嘉勉。