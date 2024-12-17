　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蕭茲信任投票成大選前哨戰　梅爾茨強勢搶攻總理之位

▲▼德國最大反對黨黨魁基民盟（CDU）主席梅爾茨（Friedrich Merz）。（圖／路透）

▲德國最大反對黨黨魁基民盟（CDU）主席梅爾茨（Friedrich Merz）。（圖／路透）

文／中央社記者林尚縈柏林17日專電

德國國會昨天就總理蕭茲的信任投票進行辯論時，基民盟主席梅爾茨演說抨擊德國在蕭茲內閣治理下陷經濟與能源危機，並針對國防、經濟與就業市場提出批評及改革，展現目前民調最高總理候選人氣勢。

蕭茲（Olaf Scholz）11月初開除自民黨（FDP）籍財政部長林德納（Christian Lindner），導致由社民黨（SPD）、綠黨（Die Grünen）與自民黨組成的紅綠燈內閣正式破裂，上週蕭茲正式向德國國會申請對他的信任投票，16日下午表決。

根據國會直播，這場德國歷史上第六次總理信任投票宛若競選活動現場、氣氛熱烈，不僅700多個議席、聯邦與各邦政府代表幾乎全數到場，訪客與媒體觀眾席也爆滿，許多記者只能拿著筆電站在場邊記錄報導。

信任投票開始前，蕭茲首先上台發表演說，除說明提起信任投票原因，也強調提前舉行國會大選必要性，重申「自民黨的背叛」才是導致紅綠燈內閣破裂導火線，為任內政策辯護。

最大反對黨黨魁基民盟（CDU）主席梅爾茨（Friedrich Merz）接續蕭茲發言時，直接進入競選模式。他重砲抨擊蕭茲2022年宣示將為德國帶來「劃時代轉折」（Zeitenwende）的承諾跳票，對國防、經濟與就業市場等議題提出批評。

「劃時代轉折」是2022年2月27日俄羅斯入侵烏克蘭第三天後，蕭茲在德國國會發表的重要演說，當時蕭茲宣告德國將改變二戰後的軍事克制傳統，承諾投入1000億歐元（約新台幣3兆4100億元）重建國防軍、加強北約合作，重塑歐洲戰略角色，被視為德國外交與軍事戰略的重大轉折。

然而，梅爾茨指出蕭茲政府未能兌現相關承諾，不僅連續削減國防預算，在歐盟事務上也表現得相當被動。他指責蕭茲在歐盟峰會上經常保持沉默，未能展現德國應有的領導風範，令國家聲望蒙羞。

梅爾茨提出德國應將國防支出維持在GDP的2%以上，確保1000億歐元的國防基金用於軍事現代化與戰備升級，而非用於日常運作開支。

除了國防，梅爾茨也將德國經濟衰退歸咎於由社民黨與綠黨主導的經濟與能源政策，指出政府對企業增稅與能源價格調控不當，是德國國家競爭力下滑主因。主張降低企業稅負，並擴大能源生產來源，不再只依賴再生能源。

此外，針對就業市場，梅爾茨批評德國當前的社福政策過於寬鬆，要求改革每月提供給失業者563歐元（約新台幣1萬9000元）的「公民津貼」（Bürgergeld），削減補貼以激勵具備工作能力者重返勞動市場。

他稱「瑞士平均每年工作時間高於德國200小時」，認為應減少法定休假天數，並對67歲以上延後退休者每月提供2000歐元免稅收入，鼓勵資深勞動者持續貢獻技能與經驗，提升國家生產力。

辯論演說過程中，同黨議員對重砲抨擊執政黨的梅爾茨數度報以熱烈掌聲，然而「明鏡週刊」（Der Spiegel）等德媒分析，梅爾茨的強勢發言雖能成功動員關注選戰的保守派選民，若不擺脫典型反對派的批評姿態，將無益選後組閣。

當前梅爾茨所代表的基民盟/基社盟（CDU/CSU）民意支持率約32%，雖大幅領先各政黨，仍需尋求志同道合的夥伴組閣以過50%執政門檻。

「南德日報」（Süddeutsche Zeitung）分析，在不考慮極右翼另類選擇黨（AfD）情況下，由基民盟/基社盟搭配社民黨的「大聯合內閣」，或搭配綠黨的「黑綠聯盟」是最有可能的組閣選項。

綜合德媒報導，保守派形象深植選民心中的梅爾茨，若無法與中間偏左的社民黨或綠黨妥協，形成穩定聯合政府，明年2月23日大選後，德國仍舊難以走出近年執政聯盟內部矛盾、不時陷入政策與治理僵局的困境。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中知名棒球教練疑性侵25人！輕生被攔阻
Fans17賣少女不雅片　小哥哥艾理20萬交保原因曝
快訊／蓋錯票！黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重
快訊／「學姐」黃瀞瑩首遭傳喚！檢調今約談6人　
快訊／黃珊珊蓋錯票！　急問韓國瑜：怎麼辦
喊話對岸多對話少對峙　蔣萬安：多點漁船燈火、少點船艦飛機喧囂
文化幣擴大發放　13-15歲每人600元
快訊／萬那杜7.4強震　氣象署：太平洋地區可能引發海嘯
快訊／萬那杜規模7.4強震！　「海嘯紫色警報」發布
蝦皮「1服務」無預警結束！　大票用戶哀號：小確幸沒了
還沒冷完！周四崩跌剩7度　3千公尺高山有望再下雪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尹錫悅「拒收」法庭文件！　南韓憲裁：7天以內必須交出答辯狀

超危險！「放射性物質」在機場離奇消失　西班牙急尋下落

英動物園「3年養死500動物」！恐怖畫面曝　水豚滿身血、斑馬倒吊

敘利亞血腥屠殺！平民被抓「蒙眼雙臂反綁槍殺」　孩童在街頭挖遺骨

快訊／太平洋島國萬那杜「規模7.4強震」　發布海嘯威脅紫色警報

川普見TikTok執行長！　鬆口「我對TikTok有好感」

蕭茲信任投票成大選前哨戰　梅爾茨強勢搶攻總理之位

俄羅斯下手滅跡！　北韓士兵陣亡「臉部遭焚毀」影片曝光

喬治亞名勝滑雪場　可疑意外致12死

中國25歲男大阪搶劫「2千萬日圓現鈔」　遭當場制伏逮捕　

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

大聲「模仿CL喊歐巴」還拉人中XD　禮貌打招呼被反嗆「太假了吧！」

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

「最喜歡的英文單字？」　老師教一詞：超有深度

羅志祥揭同台蔡依林黑歷史　不敢再脫了：從那一刻封頭！

遭林襄粉絲出征逼道歉 Vicky火大開罵｜20241216 ET午間新聞

台灣啦啦隊「世界盃奪冠」 動作乾淨零失誤全場嗨翻

檢起訴害命司機後2.5小時　陳梅慧親友寒風中送她最後一程

尹錫悅「拒收」法庭文件！　南韓憲裁：7天以內必須交出答辯狀

超危險！「放射性物質」在機場離奇消失　西班牙急尋下落

英動物園「3年養死500動物」！恐怖畫面曝　水豚滿身血、斑馬倒吊

敘利亞血腥屠殺！平民被抓「蒙眼雙臂反綁槍殺」　孩童在街頭挖遺骨

快訊／太平洋島國萬那杜「規模7.4強震」　發布海嘯威脅紫色警報

川普見TikTok執行長！　鬆口「我對TikTok有好感」

蕭茲信任投票成大選前哨戰　梅爾茨強勢搶攻總理之位

俄羅斯下手滅跡！　北韓士兵陣亡「臉部遭焚毀」影片曝光

喬治亞名勝滑雪場　可疑意外致12死

中國25歲男大阪搶劫「2千萬日圓現鈔」　遭當場制伏逮捕　

北部2千公尺高山有望降雪　明晚至周四晨最凍探11度

傳要藍支持司法院長提名人　黃珊珊：8席遊說50幾席有可能嗎

南山人壽、合作金庫銀行強強聯手　首賣利變還本終身險

柯有倫開唱、排隊牛肉麵必吃！樺龍藝術公益市集12／21登場亮點搶先看

新北父吸毒後發狂！持牛排要砍兒　21歲兒急噴滅火器逃命求援

快訊／華源將推「上海赴台旅遊團」　蔣萬安：樂見帶動消費刺激

雙城論壇登場　李彥秀讚蔣萬安：綠失去操弄亡國感的政治紅利

快訊／台中知名國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

郭明錤爆輝達利空　GB300、B300過熱爭議大

全文／和平可貴、衝突不智　蔣萬安：盼大陸朋友藉雙城論壇更了解台灣

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

國際熱門新聞

北韓兵在俄陣亡「臉部遭焚毀」影片曝

即／萬那杜規模7.4強震　有潛在海嘯威脅

大谷寵妻魔人！　老婆婚後首次生日「26億別墅」當禮物

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

大力水手、丁丁版權滿95年　2025年起可無償使用

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

阿塞德「空運近2公噸現金」存入俄銀行

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

特斯拉「漲6.14％創新高」領科技股7巨頭狂飆！　道瓊連8黑

狐媚偏能惑主：金建希是「妖姬」？

共軍大規模部署卻未宣布演習　台美遇挑戰

敘利亞變天第8天　前總統阿薩德首發聲明

迷昏妻供男性侵！所有被告刑期料超過600年

川普偕同孫正義宣布　軟銀承諾投資美國1000億美元

更多熱門

關鍵字：

梅爾茨

讀者迴響

熱門新聞

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

獨／「深海閻王」遭斷腳筋成淫狼　再爆性侵14歲少女

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

DK還原台南幼童性侵案　遭網紅夫妻批裝好心

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

周杰倫開唱「余祥銓台下喝偷渡酒」

林襄疑遭Vicky影射佔位　體育主播點破「用蹭的最快」：沒招了

更多

最夯影音

更多

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

大聲「模仿CL喊歐巴」還拉人中XD　禮貌打招呼被反嗆「太假了吧！」

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面