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德國會表決「總理失信任」　明年2月提前大選

▲▼德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。（圖／路透）

▲德國總理蕭茲（Olaf Scholz）。（圖／路透）

文／中央社記者顏若瑾柏林16日專電

德國國會16日表決總理蕭茲的信任投票案，記名投票結果顯示，有207位議員投下信任票，394名投下反對票，116人棄權，國會不再對蕭茲信任。

接下來，蕭茲（Olaf Scholz）將請求總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）解散國會，以便明年2月23日舉行新的國會大選。

蕭茲11月上旬開除自民黨（FDP）籍財政部長林德納（Christian Lindner）後，林德納率自民黨退出內閣，執政近3年的3黨聯盟內閣宣告瓦解，由於剩下207席社民黨（SPD）與117席綠黨（Greens）未達國會多數，蕭茲上週向國會提出信任投票動議。

在信任投票開始前，國會各黨團代表登記發言。蕭茲首先登場並強調，這場信任投票是為了一場新的選舉，「眼前需要對德國未來路線做出根本性的決定」。

蕭茲說道：「在這次選舉中，公民可以決定政治路線。因此，我今天向選民們提出信任投票，作為一個強大的國家，我們是否敢對未來進行大力投資？」

基民盟與基社盟（CDU/CSU）組成的聯盟黨（Union parties）黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）接著上台說：「您，蕭茲先生，不配贏得信任。」他稱國會舉辦信任投票是「鬆一口氣的一天」，還批評蕭茲缺乏尊重，尤其是對自民黨主席、前財政部長林德納的講話方式「更是徹頭徹尾無禮」。

梅爾茨也指責蕭茲的經濟政策失敗，「德國正經歷戰後最嚴重的經濟危機」，而蕭茲只是靠增加稅收和債務來加重後代負擔。

綠黨籍經濟部長哈柏克（Robert Habeck）隨後上台，他指出，「我們都被對方煩到」，綠黨已經盡一切努力確保政府繼續運轉。

哈柏克還表示，「政府不能對抗政府」，政府能夠保持能量持續運作是關鍵，且不是新的選舉就會讓一切更好，問題是「政治家如何再次贏回信任」。

蕭茲是德意志聯邦共和國1949年成立以來第9任總理，也是第6位提出信任投票的總理。

第1位是第4任總理布朗特（Willy Brandt）於1972年9月20日提出；接著是第5任總理施密特（Helmut Schmidt），在1982年2月3日由反對黨發起的信任投票中遭罷黜。

第6任總理柯爾（Helmut Kohl）繼任，他於同年12月17日提出信任投票。第7任總理施若德（Gerhard Schroeder）在任內共提出過2次信任投票，分別是2001年11月16日與2005年7月1日。

其中，布朗特、柯爾都輸掉國會的信任，而在重新舉辦的選舉中再次當選總理。

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