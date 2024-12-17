柯文哲要出獄得靠她　想輕判只剩一條路

▲柯文哲遭起訴前再遭提訊，原本理光頭的柯文哲已長出灰白頭髮。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，柯案偵結起訴名單逾20人，柯文哲面臨最重無期徒刑，想要獲輕判，唯一的一條路是認罪，並下令橘子許芷瑜回台說明一切，否則，除了起訴後難以交保停押，還難逃被重判。

知情人士指出，柯不就實質指控提出辯駁的訴訟策略，有利起訴移審台北地院後，跳脫他與民眾黨對京華城案都說不清楚的法律問題，將主打政治迫害及押人取供等訴求，力拚交保停押；但柯除涉貪汙重罪又有滅證的事實，貼身帳房橘子許芷瑜更逃亡海外，加上最新查出柯下令主導20億元的「屯田計畫」，形同由民眾黨成立公司開拓財源，並統攬政治獻金資金及運用，相關金流如何，柯至今仍拒不吐實，起訴後恐遭法官裁定續押。

▲國民黨台北市議員應曉薇收賄5,190萬元，下週將遭收賄及洗錢等罪起訴。

▲柯文哲心腹李文宗幫柯文哲籌設木可公司等單位，至今否認犯罪。

起訴名單中認罪及不認罪2組共10名主要被告，罪名為《貪污治罪條例》違背職務行收賄罪、圖利、財產來源不明、侵占公益款、背信與洗錢等6大罪，不認罪組包括柯文哲及台北市前副市長彭振聲、柯的帳房李文宗、威京集團主席沈慶京及國民黨台北市議員應曉薇5人；其餘為認罪組，以朱亞虎為首，至於出逃的許芷瑜則涉及收賄及洗錢，遭北檢通緝。

▲朱亞虎是沈慶京心腹，坦承與沈慶京行賄柯文哲後獲交保停押。

▲木可公司人頭負責人是李文宗的妹妹李文娟（圖），因坦承部分犯行獲交保。

5名不認罪的被告，罪責最重的為柯文哲涉及收賄、圖利、侵占公益款及背信等4大罪，刑期為10年起跳至無期徒刑；柯的帳房李文宗除了收賄還另因亂發木可公司薪資涉背信罪；應曉薇則涉違背職務收賄及洗錢，2人刑責一樣為10年以上；彭振聲涉圖利及財產來源不明罪，刑責5年以上；沈慶京涉違背職務行賄罪，刑責1年以上7年以下。

▲都發局執祕邵琇珮（左）遭列被告，坦承部分犯行有望獲從輕發落。

▲台北市前副市長彭振聲坦承奉柯文哲指示辦理京華城案，涉圖利及財產來源不明罪將遭起訴。

認罪組有坦承替沈慶京行賄柯的鼎越開發前董事長朱亞虎、坦承幫沈當人頭匯政治獻金給柯指定帳戶的威京集團主管張志澄等人；應曉薇助理吳順民、木可公司負責人李文娟、配合應曉薇開京華城協調會提出容積獎勵方案的都委會執祕邵琇珮、受柯指示放水京華城容積率的台北市都發局長黃景茂，這幾名被告均因坦承部分犯行獲交保，若起訴後在法院審理期間未翻供，將可獲檢察官建請法院予以輕判、緩刑或免刑，另有前主播童中白等被告因奉命行事、情節輕微，可望獲緩起訴或不起訴。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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