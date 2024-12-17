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柯文哲不法金額逾8000萬　一張看懂4大罪狀

柯文哲的貼身帳房橘子許芷瑜至今潛逃海外，成為柯文哲遭羈押的重要事由。

▲柯文哲的貼身帳房橘子許芷瑜至今潛逃海外，成為柯文哲遭羈押的重要事由。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲涉貪遭羈押逾102天，檢察官11日第10度提訊他，原本理的光頭已長出灰白頭髮，結束提訊從囚車道還押前，一度抬頭望向媒體，面容憔悴，顯得十分蒼老。柯在偵查庭面對違背職務收賄、侵占政治獻金公益款、圖利及背信等4大罪的關鍵問題時，除持續以無法回答抗拒答辯，更反控檢察官先射箭再畫靶，拒絕配合訊問。

檢察官正加緊撰寫起訴書，內容揭露柯利用政商關係撈錢的傲慢醜態，將依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等4大罪起訴柯，最重可求處無期徒刑。

不法金額部分，威京集團行賄柯文哲後，京華城容積率從560%違法增至672%，市值增逾百億元；2020年柯收受沈慶京假政治獻金真賄款210萬元為全案前金、2022年在市長室及京華廣場工地收受1,500萬元為後謝的一部分，至於原本視為後謝賄款的多筆可疑小額捐款共2,300萬元，將與木可公司近4,200萬元及行動硬碟工作簿記載10大金主捐贈的千餘萬元，都列為公益侵占罪與背信論告，按此計算，柯收賄及侵占政治獻金不法金額逾8,000萬元，將聲請由法院裁定沒入國庫。

京華城改成為京華廣場（圖），不法獲利逾百億元，將陸續遭扣押。

▲京華城改成為京華廣場（圖），不法獲利逾百億元，將陸續遭扣押。

起訴書將揭露柯文哲從放水京華城案開始墮落腐敗的歷程，首先論述沈慶京在京華城百貨商場改建為京華廣場商辦，從郝龍斌市長時代即透過市議員應曉薇等民代奔走，要求北市府保障560%容積率，並要相當於678%、12萬平公尺允建樓地板面積，卻一直卡關，2017年起，沈的心腹朱亞虎找上柯文哲心腹蔡壁如陳情，柯均回以「我不了解」冷處理。

2019年柯創立民眾黨並志在選總統，沈、柯首度破冰，2020年2月20日上午，沈與朱亞虎透過李文宗牽線找上柯，因京華城案不適用都更案，要依《土管條例》改建，沈不滿依《土管條例》規定新增京華城樓地板面積獲利要上繳7成，等於要付逾70億元給政府，希望柯幫忙。

明知違法的柯，因剛創民眾黨及資金缺口答應幫忙，雙方達成「期約」，柯即透過與應曉薇便當會及親自交辦承辦官員等方式，讓京華城改建成京華違法適用都更條例，再以自創容積率獎勵方式，讓京華城容積率一路從560%違法增672%，再以容積移轉方式增至840%。過程中向沈慶京等企業收賄及收政治獻金，並以木可、眾望基金會、新故鄉協會等金庫收受與侵占政治獻金。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


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