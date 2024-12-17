柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴最重無期

▲民眾黨主席柯文哲弊案下週起訴，他涉貪汙等四大罪將遭求處重刑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲所涉弊案下週偵結，台北地檢署將先針對京華城及侵占政治獻金2案起訴，目前起訴書已完成逾10萬字超過300頁，揭露柯利用政商關係撈錢的傲慢醜態，將依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等四大罪起訴柯，最重可求處無期徒刑。

白營人士另爆料，京華城案是柯收賄的開始，2020年他收到沈慶京第一筆賄款後食髓知味，悄悄執行「屯田計畫」並成立「眾城公司」，形同民眾黨版的黨營事業，目標要募20億元，還打算成立控股及創投公司統整金流，以利收錢並規避《政治獻金法》對政黨資金的監管。

▲柯文哲打算以屯田計畫成立的「眾城」公司募集20億元資金，眾城就位於桃園蘆竹一處大樓內（圖）。

檢廉偵辦本案進入收尾階段，柯昔日幕僚張益贍及民眾黨創黨元老朱蕙蓉、政界友人蘇進強等都陸續被約談，知情人士指出，約談朱應是與柯擬具的屯田計畫有關，2020年2月20日沈柯在台北市長辦公室相會後，柯成功收到賄款前金210萬元，發現收錢竟如此容易，立即啟動屯田計畫，並在同年5月成立眾城管理顧問公司，負責人為御頂國際董事長孫正強，朱蕙蓉則為大股東董事。

知情人士說，檢廉為查明屯田計畫與沈慶京後續行賄款項的關聯，陸續約談相關人到案作證，並要求柯文哲說明，柯當庭證實的確有該計畫，但辯稱當時他身為台北市長，不知到哪裡找錢來運作，就把這計畫擺著，更不知道計畫中的眾城公司有沒有實際運作。

▲沈慶京行賄柯文哲後獲違法容積率市值逾百億元，將遭依行賄罪起訴。

爆料人士說，屯田計劃的確是以募20億元為目標，很多黨內核心人士都知道，該人士指出，柯2027年7月曾向李文宗表示，他有與黨內人士討論屯田計畫的人事及資金運作，柯當時還說：「我手頭上只有橘子，我會再找其他人。」顯見屯田計畫已運作許久，並非柯所稱的不知情。

▲木可公司是柯文哲設立來調度資金的黨營事業，違反《政治獻金法》規定。

白營人士也向本刊證實，柯第二任市長任內的確曾開會決議成立屯田計畫，並依民眾黨的名稱設立眾城公司，計畫募集20億元資金，代表民眾黨眾志成城，「柯自認擁有許多柯粉志工，有小草支持者，還要有沃土良田及糧草」，因此想利用他們自發籌輔選經費及賣競選物品與成立公司募款，所謂屯田就是自帶糧草、平時就要囤糧，選舉時累積糧草。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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