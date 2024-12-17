　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴最重無期

民眾黨主席柯文哲弊案下週起訴，他涉貪汙等四大罪將遭求處重刑。

▲民眾黨主席柯文哲弊案下週起訴，他涉貪汙等四大罪將遭求處重刑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲所涉弊案下週偵結，台北地檢署將先針對京華城及侵占政治獻金2案起訴，目前起訴書已完成逾10萬字超過300頁，揭露柯利用政商關係撈錢的傲慢醜態，將依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等四大罪起訴柯，最重可求處無期徒刑。

白營人士另爆料，京華城案是柯收賄的開始，2020年他收到沈慶京第一筆賄款後食髓知味，悄悄執行「屯田計畫」並成立「眾城公司」，形同民眾黨版的黨營事業，目標要募20億元，還打算成立控股及創投公司統整金流，以利收錢並規避《政治獻金法》對政黨資金的監管。

柯文哲打算以屯田計畫成立的「眾城」公司募集20億元資金，眾城就位於桃園蘆竹一處大樓內（圖）。（翻攝Google Maps）

▲柯文哲打算以屯田計畫成立的「眾城」公司募集20億元資金，眾城就位於桃園蘆竹一處大樓內（圖）。

檢廉偵辦本案進入收尾階段，柯昔日幕僚張益贍及民眾黨創黨元老朱蕙蓉、政界友人蘇進強等都陸續被約談，知情人士指出，約談朱應是與柯擬具的屯田計畫有關，2020年2月20日沈柯在台北市長辦公室相會後，柯成功收到賄款前金210萬元，發現收錢竟如此容易，立即啟動屯田計畫，並在同年5月成立眾城管理顧問公司，負責人為御頂國際董事長孫正強，朱蕙蓉則為大股東董事。

知情人士說，檢廉為查明屯田計畫與沈慶京後續行賄款項的關聯，陸續約談相關人到案作證，並要求柯文哲說明，柯當庭證實的確有該計畫，但辯稱當時他身為台北市長，不知到哪裡找錢來運作，就把這計畫擺著，更不知道計畫中的眾城公司有沒有實際運作。

沈慶京行賄柯文哲後獲違法容積率市值逾百億元，將遭依行賄罪起訴。

▲沈慶京行賄柯文哲後獲違法容積率市值逾百億元，將遭依行賄罪起訴。

爆料人士說，屯田計劃的確是以募20億元為目標，很多黨內核心人士都知道，該人士指出，柯2027年7月曾向李文宗表示，他有與黨內人士討論屯田計畫的人事及資金運作，柯當時還說：「我手頭上只有橘子，我會再找其他人。」顯見屯田計畫已運作許久，並非柯所稱的不知情。

木可公司是柯文哲設立來調度資金的黨營事業，違反《政治獻金法》規定。

▲木可公司是柯文哲設立來調度資金的黨營事業，違反《政治獻金法》規定。

白營人士也向本刊證實，柯第二任市長任內的確曾開會決議成立屯田計畫，並依民眾黨的名稱設立眾城公司，計畫募集20億元資金，代表民眾黨眾志成城，「柯自認擁有許多柯粉志工，有小草支持者，還要有沃土良田及糧草」，因此想利用他們自發籌輔選經費及賣競選物品與成立公司募款，所謂屯田就是自帶糧草、平時就要囤糧，選舉時累積糧草。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


更多鏡週刊報導
【封面故事】屯田計畫眾城公司想再撈20億　柯文哲四大罪將起訴最重無期
【四大罪將起訴柯1】不法金額逾8千萬　一張表秒懂柯文哲4大罪狀
【四大罪將起訴柯2】認不認罪下場差很大　柯文哲想獲輕判只剩一條路

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
14年「豪門夢」碎？　王瀅深夜發文：沒有夢哪有碎
清晨7.1℃！　今晚變天「雨最多」時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爆料公社負責人涉FANS17遭收押　曾爆「中資」王定宇籲追幕後

行政院處長爆霸凌！斷肢工友哭下跪　聯手親密女下屬欺壓

柯文哲「黨營事業」藍圖曝光　割小草韭菜還不夠

柯文哲要出獄得靠她　想輕判只剩一條路

柯文哲不法金額逾8000萬　一張看懂4大罪狀

政院傳「處長偷情女下屬」　鄭文燦前官邸幽會直擊

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴最重無期

Fans17案負責人被收押！爆料公社急切割　小哥哥艾理20萬交保發聲

新北某國小桌球教練爆不當對待　學生遭「吊掛」攀岩場2小時

16歲少女吸「進階版喪屍煙彈」秒昏迷　慘遭2男車上性侵

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

大聲「模仿CL喊歐巴」還拉人中XD　禮貌打招呼被反嗆「太假了吧！」

「最喜歡的英文單字？」　老師教一詞：超有深度

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

遭林襄粉絲出征逼道歉 Vicky火大開罵｜20241216 ET午間新聞

檢起訴害命司機後2.5小時　陳梅慧親友寒風中送她最後一程

羅志祥揭同台蔡依林黑歷史　不敢再脫了：從那一刻封頭！

搞大烏龍！陸送貨員後方推車 快遞哥見車「往前滾」急幫擋

2波冷氣團強襲「明晚更冷探10度」　周四高山有機會再降雪

爆料公社負責人涉FANS17遭收押　曾爆「中資」王定宇籲追幕後

行政院處長爆霸凌！斷肢工友哭下跪　聯手親密女下屬欺壓

柯文哲「黨營事業」藍圖曝光　割小草韭菜還不夠

柯文哲要出獄得靠她　想輕判只剩一條路

柯文哲不法金額逾8000萬　一張看懂4大罪狀

政院傳「處長偷情女下屬」　鄭文燦前官邸幽會直擊

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴最重無期

Fans17案負責人被收押！爆料公社急切割　小哥哥艾理20萬交保發聲

新北某國小桌球教練爆不當對待　學生遭「吊掛」攀岩場2小時

16歲少女吸「進階版喪屍煙彈」秒昏迷　慘遭2男車上性侵

好冷！　醫揭「2類患者」大增

川普考慮「赦免」涉貪紐約市長　亞當斯仍堅稱無罪：是拜登迫害

《一箱情緣》徐玄振根本職場穿搭教科書！3套優雅造型、同款包詢問度高

爆料公社負責人涉FANS17遭收押　曾爆「中資」王定宇籲追幕後

行政院處長傳婚外情女下屬「官職三級跳」　午休關燈獨處

「男生硬了、女生溼了」代表想要？　醫解答

行政院處長爆霸凌！斷肢工友哭下跪　聯手親密女下屬欺壓

柯文哲「黨營事業」藍圖曝光　割小草韭菜還不夠

柯文哲要出獄得靠她　想輕判只剩一條路

習近平恐不出席就職　川普曝書信往來：美中一起可解決所有問題

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

社會熱門新聞

獨／「深海閻王」遭斷腳筋成淫狼　再爆性侵14歲少女

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾理20萬交保

黑熊學被抹黑「用淘寶貨」喊告！檢方不起訴

台3線自撞「妻離奇亡」　高大成分析死因

爆料公社切割FANS17　律師揭聲明4疑點

新北某國小桌球教練爆不當對待　學生遭「吊掛」攀岩場2小時

獨／富二代痴迷酒店妹　砸300萬僅牽手

即／淡水4小時2人車禍亡　休旅撞分隔島駕駛不治

即／北市7汽機連環撞　女行人衰挨撞送醫

詐欺犯被關4次無感！放出來再當車手又進牢籠

情侶吵架！熱褲妹「直接躺馬路上」　誇張畫面曝

台北女遭詐5300萬　刻意「不榨乾」更惡劣

Fans17如創意私房翻版！收押6人赫見爆料公社負責人

更多熱門

相關新聞

熊爸親授林子瑄的幼犬社會化撇步

熊爸親授林子瑄的幼犬社會化撇步

淡出演藝圈的林子瑄，近年轉戰電商及直播平台，工作順利且收入穩定，她有感於兒子長大，家裡太過於安靜，因此兩個月前帶回兩隻瑪爾泰迪（馬爾濟斯與貴賓狗混血）幼犬回家，因為是新手養狗，從大小便、吃飯及睡覺都在學習中，面對兩隻瘋狂的小幼犬，林子瑄尋求熊爸協助，並指導她如何養好幼犬。

印度巨星阿米爾罕承認偷偷退出影壇

印度巨星阿米爾罕承認偷偷退出影壇

慶生變全武行　傑米福克斯認沒壓力

慶生變全武行　傑米福克斯認沒壓力

ADHD研究員過來人自曝「顯眼包」

ADHD研究員過來人自曝「顯眼包」

稱「柯文哲本周起訴機率高」　律師曝：涉最重無期徒刑的收賄重罪

稱「柯文哲本周起訴機率高」　律師曝：涉最重無期徒刑的收賄重罪

關鍵字：

鏡週刊柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

獨／「深海閻王」遭斷腳筋成淫狼　再爆性侵14歲少女

DK還原台南幼童性侵案　遭網紅夫妻批裝好心

快訊／小哥哥艾理正式發「4點聲明」

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

空姐愛上換妻！　辦250人大型色色派對

林襄、林穎樂遭影射耍大牌

抱一張賠10萬！富世達摺疊機利多鈍化摜跌停　摔出千金股

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！陷佔位風波還原真相

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

少女吸喪屍煙彈秒昏迷遭2男性侵！

神經炎用藥發霉！健力命糖衣錠急回收58.4萬錠

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

更多

最夯影音

更多

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

大聲「模仿CL喊歐巴」還拉人中XD　禮貌打招呼被反嗆「太假了吧！」

「最喜歡的英文單字？」　老師教一詞：超有深度

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面