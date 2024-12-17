孩子都罹癌王！5個爸為籌醫藥費「剃光頭穿裙跳舞」直播暴紅

▲五個大男人剃光頭、穿裙子大跳熱舞。（圖／翻攝自新聞晨報微博）

圖文／CTWANT

近日大陸短影音平台上一個名為「五個小超人的爸爸」的帳號爆紅，引起廣泛關注，5位爸爸為了幫助罹患神經母細胞瘤的子女籌措昂貴的醫療費，不僅剃光頭，還穿上裙子大跳熱舞，透過直播在一個多月內已籌得百萬人民幣（約新台幣446萬）。

根據《極目新聞》的報導，這5名爸爸的孩子均被診斷為神經母細胞瘤四期，也就是俗稱的「兒童癌症之王」，他們的孩子年齡從4歲到7歲不等。面對手術、化療、放療、移植及免疫治療等多重巨額醫療費用，這5個家庭已花光積蓄，還欠下大筆債務。

「小凡爸爸」李姓男子透露，一個療程光是藥費就需要將近20萬元人民幣（約新台幣89萬），日常靠打零工勉強維持生計，「一個月最多只能掙兩2、3千元，根本無法負擔巨額開銷」。

由於5個孩子都在同一家醫院接受治療，這些家庭因地緣和語言相近走到一起。為了既能陪伴孩子又能籌集費用，他們決定嘗試通過短影音直播尋求幫助。5位爸爸穿上裙子熱舞，展現溫馨又堅韌的一面，雖然此前誰也不會跳舞，但他們努力從影片中模仿，逐步贏得大批粉絲的支持。

此外，由於化療導致孩子頭髮脫落，為了讓孩子們不再感到自卑，爸爸們乾脆剃掉自己的頭髮，陪孩子一起面對抗癌之路。

據悉，目前他們已成功籌得100萬元人民幣（約新台幣446萬），他們也承諾會公開金錢的使用用途，優先用於最需要的家庭。攸寶爸爸」卯姓男子表示，「我們的目標是600萬（約新台幣2678萬），希望為孩子們再爭取一次生的希望。」他坦言，雖然孩子的治癒率只有20%，但作為父母，他們願意為此付出一切。

消息曝光後，不少網友紛紛留言表示，「希望有能力的人幫幫他們」、「太可憐了」、「只要有幾率就會有奇跡」、「希望孩子早日康復」。

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