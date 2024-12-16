判刑100年！　德州男「自稱是神」朝超商、汽車隨機開槍殺人

▲ 美國德州男子克里斯托福遭判刑100年 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國德州男子克里斯托福（Christopher McDonnell）2020年在內華達州開車犯案，隨機朝汽車、超商開槍，接著在亞利桑那州與警方交火，整個過程歷經逾10小時，造成1人死亡、多人受傷。據信克里斯托福在犯案當下自稱是神，還說一場戰爭即將到來，已於13日被入獄至少100年。

紐約時報、美聯社等報導，事發於2020年11月26日凌晨，32歲的克里斯托福與兄弟尚恩（Shawn McDonnell）、尚恩當時的妻子路易絲（Kayleigh Lewis）在內華達州聯手犯案，由路易絲負責開車，克里斯托福與尚恩兄弟倆從車窗朝外隨機開槍，鎖定汽車、超商掃射，22歲男子凱文門迪奧拉二世（Kevin Mendiola Jr.）當時為了保護女友遭射殺，另外還有多人受傷。

其中一名受害人透露，當時正準備離開超商，沒想到卻被一名臉上有骷髏記號的人開槍。這名受害者女兒宣稱，當時她與女兒就在車上，「我說『請不要開槍，我沒有錢，你可以把我的車開走、拿走任何想要的東西』」，但槍手卻把武器指向她的女兒，「我聽到他（槍手）說他是上帝，還說一場戰爭即將來臨」。

經過逾10小時，3人駕車在亞利桑那州與警方交火，這起事件才落幕。

今年10月，克里斯托福承認20多項重罪，包括謀殺、謀殺未遂、非法持有槍枝等。到了12月13日，克拉克郡地區法官瓊斯（Tierra Jones）判處克里斯托福100年刑期，即便他能一直活下去，但在2120年之前都無法獲得假釋。目前尚恩、路易絲正等待審判。