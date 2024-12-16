「小白村」驚爆詐騙！逾300名白血病人救命錢遭捲走　金額逾1.3億

▲河北燕郊的陸道培醫院附近的「小白村」發生大型詐騙案。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸河北燕郊的陸道培醫院附近，有個被稱為「小白村」的區域，這個地方聚集大批白血病患者及其家屬。但近期傳出，超過300名病人的救命錢在一次詐騙中被捲走，受損金額超過人民幣3000萬元（折合新台幣約1.3億元）。而實施這起詐騙的主角黃南（化名）也是一名白血病患者，他用「配捐」的名義實施了這起詐騙。

綜合陸媒報導，近期在燕郊發生至少3起以「配捐」為名的詐騙案，「黃南案」是規模較大的一個。詐騙主角黃南於2023年5月建立了一個名為「吉祥如意」的微信群。他向拉新成員進群的人支付200元（人民幣，下同）的報酬，吸引了大量病友加入。群內成員參與的「配捐」項目聲稱，只要定期投入資金，就能在短時間內獲得高額回報。例如，「5萬配1萬」的項目規定，每期投入5萬元，兩個月後即可獲得3萬元返金，每期淨賺1萬元。

最初幾個月，這種運作模式維持著表面的穩定，參與者的本金和回報都能如期收到。但到2023年11月下旬，群內開始出現回款延遲的問題。同年11月25日，部分病友發現無法收到回款後，紛紛聚集到黃南的住處質問。黃南不斷撥打「財務」孟祥龍的電話，對方卻以各種理由拖延，最終電話徹底失聯。

受害者們發現，所謂的「配捐」不過是黃南和孟祥龍操縱的龐氏騙局。從2023年11月起，黃南以「節省銀行流水」為由，改變了資金流向模式，讓參與者直接將錢轉給其他病友，而他則負責調度。

事件發生後，許多受害者陷入絕望。有的人因無法支付醫藥費被迫停藥，有的人為了節省開支靠喝水充飢，還有人不得不放棄治療回到家鄉。受害者中有外賣騎手、低保戶和單親媽媽，他們大多經濟拮据，將僅有的積蓄甚至網貸籌來的錢投入「配捐」，如今血本無歸。

報導中提到，居住在「小白村」內的白血病患者往往背負高昂的醫療費用。一名白血病患者的骨髓移植費用可達人民幣數十萬甚至上百萬元，這還不包括後續的藥費和康復費用。雖然白血病已納入中國醫保的範圍內，但能報銷的比例有限，加上漫長的治療週期，病友們時常面臨巨大的經濟壓力。

黃南的背景讓這場騙局更具欺騙性。1988年出生的他，由於罹患白血病的關係，自己曾經歷過兩次骨髓移植。黃南以孤兒身份博取同情，並在群內發過自己的身份證照片。他甚至在自己移植當天仍在組織「配捐」，讓病友們深信她不會捲款逃走。許多病友認為，黃南不可能騙取他們，直到事發後依然無法接受。

警方在接到報案後，對黃南進行了監視居住。黃南辯稱，他收取的錢大多用於「復投」，用新投資者的錢來填補舊投資者的回報缺口。黃南還提到有「基金會」作為背書，但警方調查發現，所謂的「基金會」並不存在。

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