百富匠藝新春獻禮！全台星級飯店大開「百富宴」　春節禮盒最佳選擇

▲百富重磅打造史上最豪華的「百富宴」。（圖／百富提供，下同）

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2025蛇年要到了，準備好迎接財富滿滿、福氣爆棚的新氣象！歲末圍爐聚餐怎能少了美酒與美食相伴為氣氛加分，百富酒廠祭出誠意滿滿的春節活動，結合品牌精神「一心造一藝」，重磅打造史上最豪華的「百富宴」，特別攜手北中南15家超強餐廳，讓您一邊大嗑米其林等級的美味佳餚，一邊細細品味百富12年雙桶威士忌銷魂的口感，為親朋好友團圓時刻注入滿滿祝福，升級聚會的精彩度！

▲百富攜手15家名店打造「百富宴」團圓饗宴。

百富攜手15家名店打造「百富宴」團圓饗宴

百富宴合作餐廳陣容超豪華，15家星級飯店聯袂獻藝，有臺北君悅酒店雲錦中餐廳、萬豪宴客廳、捌伍添第、采采CHA CHA THÉ Cuisine、南村私廚、欣葉台菜（忠孝、南西、信義A9店）、漢來東方樓、李芳艾美樂美中餐廳、新月梧桐（國美、京華煙雲店)、牡丹園、台南晶英軒及高雄洲際湛露中餐廳等多家星級餐廳及高人氣美食餐廳，特別的是，各家餐廳以經典菜色、主廚拿手菜推出的百富宴，打造成歲末團圓不可多得的美食饗宴，讓每一次百富宴聚餐就像累積2025的好運氣，快揪家人好友，一起乾杯迎新年吧！

說到傳統工藝與創新結合的威士忌，百富首屈一指！這家蘇格蘭經典酒廠，百年來堅守「一心造一藝」的匠心精神，讓每滴威士忌都蘊含無法取代的細膩與獨特，百富首創的「過桶工藝」，更讓酒款在經典蜂蜜基調之上增添了豐富層次，為品酩者每一口帶來驚喜。

▲百富12年雙桶威士忌和經典中式年菜可謂天作之合。

百富12年雙桶：美酒與年菜的絕妙交響

這次「百富宴」特別選用百富12年雙桶威士忌，威士忌酒液先在傳統橡木桶中熟成12年，賦予柔和細緻的口感，再移至西班牙Oloroso雪莉桶進一步過桶熟成，增添豐厚香氣與層次感，細膩的蜂蜜香底蘊，結合雪莉桶帶來的果乾與堅果風味，圓融而不膩口，每一口都像品味工藝的結晶，更厲害的是，這款酒和經典中式年菜可謂天作之合，經典年菜東坡肉的油脂香被蜂蜜風味完美中和，烏魚子的鹹香與酒液的豐富層次碰撞出火花，讓團圓飯從「好吃」升級為「難忘」！

百富珍藏級威士忌獻上春節祝福

過年就是要討個好彩頭，傳統年菜講究「好彩頭」，「長年菜」代表長壽、「魚」代表年年有餘，而百富威士忌超應景的「新年大吉大利」好禮，更是從舌尖到視覺都喜氣洋洋！，只要在「百富宴」合作餐廳點購指定餐點，就能免費暢飲百富12年雙桶威士忌20毫升，開啟令人驚艷的中餐搭酒之旅，點購「百富12年雙桶春節套餐」，還能獲得超限量的百富紅包袋，限量的紅包袋一點都不普通，紅包袋以精緻的燙金工藝呈現，層次分明，呼應金色麥浪及豐收的意象，紅金相間的設計充滿年節氛圍，傳遞著百富獻上的春節祝福，而且百富12年雙桶威士忌帶有經典蜂蜜香氣，搭配西班牙Oloroso雪莉桶熟成的圓潤口感，醇美的層次與中餐相得益彰，將味蕾昇華到更高層次！

除了讓人垂涎三尺的「百富宴」，迎接2025蛇年，百富以全新設計推出精美春節禮盒，成為年節送禮的話題之選！禮盒外包裝以細膩的燙金工藝搭配流暢的紙雕藝術，融入立體剪紙的傳統元素，溫暖中帶著質感，傳遞出百富獨有的細膩高雅，不僅飽含新年祝福，更以優雅奢華的外觀彰顯送禮者的獨道品味，百富將最經典之酒款「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」與「百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌」作為新春最圓滿、富足的獻禮。

▲台灣限定「百富13年蜜絲佳雪莉桶」。

▲百富13年蜜絲佳雪莉桶瓶標更印上台灣圖示，極具收藏價值。

特別值得一提的是，百富除了推出精美春節禮盒外，還帶來台灣限定的「百富13年蜜絲佳雪莉桶」，這款威士忌由首席調酒師凱西·麥肯尼親手調製，以台灣為創作靈感，瓶標更印上台灣圖示，極具收藏價值。

歲末送禮、過年聚餐就讓百富增添喜慶氛圍！百富多款經典酒款皆是送禮佳品，傳遞滿滿祝福與喜悅，「百富」寓意「百福匯聚、富裕滿盈」，無論自用或送禮都非常理想，全新春節禮盒於全台特約菸酒專賣店、家樂福、大潤發、全聯限量販售；百富13年蜜絲佳雪莉桶於全台菸酒專賣店與私藏酒窖販售。

▲百富多款經典酒款皆是送禮佳品。